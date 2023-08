Así se rodó la escena de sexo más surrealista que has visto este año

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE JURY DUTY]

Dentro de la abrumadora cantidad de series nuevas que llega semana tras semana a los catálogos de las plataformas de streaming, de vez en cuando se cuela alguna joya inesperada. Es el caso de Jury Duty, una de las favoritas entre las nominadas a los premios Emmy y una apuesta que no conviene perderse dentro de Prime Video.

La serie sigue a un jurado popular compuesto por actores (entre ellos, James Marsden haciendo de una versión muy narcisista de sí mismo) y por una persona, Ronald Gladden, que desconoce que el caso que está presenciando es falso. Así, Jury Duty ha conquistado a la audiencia gracias a su original formato que mezcla realidad y ficción, y además cuenta con la escena sexual más surrealista del año.

Al final del quinto episodio, Ayuda ineficaz, uno de los miembros de jurado, Noah (Mekki Leeper), pide ayuda a James y Ronald para mantener un tipo de sexo muy particular con su compañera Jeannie (Edy Modica). Este justifica que, al no estar casados, no puede acostarse con ella, por lo que Jeannie le ha propuesto hacer una cosa llamada 'dejarla en remojo', que consiste en introducir el pene en la vagina y que un tercero dé saltos en la cama para que los tortolitos reboten sin que Noah tenga que moverse.

James Marsden accede a ayudarles, dando pie a una secuencia de lo más rocambolesca y divertida. Mientras Ronald explica a cámara sus impresiones sobre el juicio y todas las locuras que están pasando en el caso, se cuelan imágenes de la falsa escena de sexo. En primerísimo plano, vemos a Noah siendo grabado por Jeannie y, al fondo, a Marsden saltando como loco. "¿Saltos más pequeños o más grandes?", pregunta el actor, metido en el personaje.

James Marsden explica cómo rodaron la escena de sexo de 'Jury Duty'

James Marsden en 'Jury Duty' Cinemanía

Uno de los aspectos más interesantes en torno a esta escena es que ni siquiera era necesario rodarla, ya que Ronald no está presente y no ve el vídeo hasta después de que se descubra que el juicio era ficticio. "Algunas personas me han preguntado: '¿Lo rodasteis más tarde?'. No. Rodamos justo después de dejar la habitación de Ronald", ha contado el actor de X-Men y Westworld en una entrevista para EW: "Queríamos asegurarnos de que, si se iba de su habitación y venía a escuchar o fisgonear, vería eso".

La toma fue muy fácil de hacer, con Modica sujetando la cámara y nadie más en la sala con ellos. "Pasó seguido: dejamos la habitación de Roland y nos fuimos a grabarla", ha recordado Marsden: "No fue algo que hiciéramos cuando Ronald ya se había ido. Lo hicimos seguido, nos fuimos a otra habitación del hotel, practicamos lo que iba a pasar, salté sobre la cama y Edy lo grabó. Fue perfecto".

Sin embargo, como Gladden no estaba presente, el actor reconoce que les costó más mantenerse en los personajes: "Estábamos los tres y sufrimos para controlarnos y no reírnos porque era ridículo. Todo lo que pasó no estaba escrito en el guion: '¡Más fuerte! ¡Saltos más rápido! ¡Saltos más despacio!'. Simplemente nos divertíamos. Fue una situación absurda y Mekki estaba brillantemente virginal en la escena, fue genial".

Marsden ha reconocido que Jury Duty ha sido uno de los proyectos más divertidos de su carrera por la libertad que el equipo le ha dado para jugar con el papel. Además, su interpretación de una versión superficial y egoísta de sí mismo le ha valido su primera nominación a los Emmy en la categoría de mejor actor de reparto en comedia.

