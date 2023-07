¿Qué ha sido de Lindsay Lohan? Una carrera llena de luces y sombras en su auge por Hollywood

En la década de los 2000 hubo numerosas personalidades que fueron el foco de atención de los paparazzi por sus salidas nocturnas, en la que dejaban ver los problemas en los que estaban metidos. Britney Spears y su 2007 fueron el paradigma en la industria musical pero la cantante de Toxic no salía sola por las noches. Una de las fotografías más célebres del mundo del famoseo es esa en la que Spears se monta en un coche con Paris Hilton y Lindsay Lohan después de una noche de desenfreno, una imagen que se hizo viral en el mundo, incluido España.

Sentada en el asiento del copiloto iba una Lindsay Lohan que, con solo 21 años, ya empezaba a coquetear con sustancias. La actriz era una de las principales promesas de Hollywood (y de la música), pero sus constantes problemas personales hicieron que la neoyorquina cayera en desgracia, dando tumbos en una carrera que parecía estar destinada al estrellato, pero que acabó estrellada. Eso sí, ahora está totalmente asentada.

¿Cómo se hizo famosa Lindsay Lohan?

Lohan saltó a la fama con apenas 12 años, cuando protagonizó la película Tú a Londres y yo a California (1998). Aunque ya había participado antes en otras producciones, fue su interpretación de las gemelas la que hizo de la neoyorquina una estrella en ciernes. Obtuvo papeles en otras cintas de Disney, como Una auténtica muñeca (2000), Jóvenes periodistas (2002), Ponte en mi lugar (2003), de la cual Jamie Lee Curtis quiere hacer una secuela, y Quiero ser superfamosa (2004).

Lindsay Lohan y Amanda Seyfried en 'Chicas malas' (2004) PARAMOUNT PICTURES

Pero fue otro largometraje de 2004 la que afianzó a Lindsay como la reina de las películas adolescentes: protagonizó Chicas malas, una de esas cintas de culto que los jóvenes siguen viendo años después. Su papel como Cady, junto a la mítica Regina George convirtieron a la neoyorquina en una de las actrices del momento, algo que confirmó al año siguiente con Herbie: A tope, la quinta entrega protagonizada por Volkswagen Beetle más famoso del cine.

¿Cuál fue su problema de adicción?

El 2006, a pesar de que participó en cuatro proyectos, fue el año que marcó su caída en desgracia. Con 21 años comenzó a ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos tras convertirse en adicta, y comenzó a frecuentar la noche de Los Ángeles. En noviembre de ese año se tomaría la famosa foto con Paris Hilton y Britney Spears.

Paris Hilton, Lindsay Lohan y Britney Spears, de fiesta. ARCHIVO

A pesar de que seguía trabajando (hizo Georgia Rule, Sé quién me mató y Chapter 27 en 2007), su protagonismo en el cine disminuyó, mientras que en la vida pública aumentó exponencialmente. Ese mismo año entró hasta en tres ocasiones en tres centros de rehabilitación distintos (fue internando en este tipo de instalaciones y abandonándolas a los pocos días hasta 2013). En total ha pasado unos 250 días en estos sitios.

Entrada en la cárcel

En mayo de ese mismo año fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol, y en julio volvió a ser arrestada solo dos semanas después de salir de rehabilitación por el mismo motivo, además de por conducir sin carnet y por posesión de cocaína. Fue condenada a pasar un día en la cárcel (que al final fueron 84 minutos), y a tres años de libertad condicional.

En 2008 solo apareció en cuatro episodios de la serie Ugly Betty, la versión estadounidense de Yo soy Betty, la fea (cuya actriz principal acaba de cumplir 50 años) y continuó con sus problemas en 2009, cuando no acudió a varios tratamientos de rehabilitación obligatorios y le aumentaron la libertad condicional un año más, hasta 2010, cuando se emitió una orden de arresto contra ella por no presentarse a un juicio oral. La razón es que estaba en el Festival de Cannes promocionando su última cinta, Inferno.

Foto policial de Lindsay Lohan en 2007. Santa Monica Police Department

La actriz fue sentenciada a tres meses de cárcel, aunque solo estuvo durante dos semanas. Fue detenida en otras dos ocasiones (una por no pasar un test de drogas y otra, ya en 2011, por robar un collar). De los cinco meses de prisión a los que fue condenada, solo paso entre rejas 5 horas, debido a que había muchos internos.

Durante todo este tiempo, Lohan solo participó en dos películas, Un trabajo embarazoso (2009)y Macehete (2010). Además, tenía el papel asegurado para interpretar a Linda Lovelace, la protagonista de Garganta Profunda, en el biopic de la actriz de cine para adultos, pero sus problemas hicieron que los productores la sustituyeran por Amanda Seyfried. En 2012 se vio involucrada en un accidente de coche por el que fue enviada a psicoterapia, además de una orden para rehabilitarse encerrada durante un tiempo.

Recuperación

Ese accidente se produjo mientras rodaba Liz & Dick, donde interpretaba a Elizabeth Taylor. Al año siguiente interpretó a otra reina del Hollywood clásico, Marilyn Monroe, en la cinta Comedia de inapropiados, además de participar en Scary Movie 5 y en The Canyons, una película de bajo presupuesto dirigida por un Paul Schrader que hace poco ha estrenado El maestro jardinero.

En 2014, además de ser entrevistada por Oprah Winfrey (en la que reconoció ser adicta), lanzó un documental de 8 episodios en el que relata todos los aspectos de su complicada vida. Las cosas empezaron a ir mejor para Lohan en 2015, cuando acabó, tras siete años, su libertad condicional, aunque tardaría otros tres años en volver a un proyecto.

Regreso y unión con Netflix

En 2018 volvió a la pequeña pantalla en la segunda temporada de Sick Note, una serie británica de humor negro. Su vuelta a Hollywood no sería hasta el año siguiente, cuando estrenó Among the Shadows (aunque se rodó en 2015). En 2019 también inició un reality en MTV y fue jueza en la versión australiana de Mask Singer.

'Navidad de golpe' Netflix

En 2021, Lindsay Lohan firmó con Netflix para protagonizar dos nuevas películas: la primera de ellas, Navidad de golpe, fue estrenada en noviembre de 2022, mientras que ya está preparando su segundo proyecto. Cuando parecía que la actriz volvía a sonreír, fue imputada por promocionar criptomonedas junto a otros siete famosos, aunque eso no ha impedido a la neoyorquina seguir el buen cauce que lleva siguiendo años, ya que, a sus 37 años recién cumplidos el 2 de julio, va a ser madre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.