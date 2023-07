¿Por qué está Hollywood obsesionado con los pies de Margot Robbie?

Son cada vez más las celebrities que aseguran alguna parte muy bien valorada de su cuerpo: Jamie Lee Curtis, sus piernas; Jennifer Lopez, su trasero; o America Ferrera, su sonrisa. Lo más extraño de esta lista de nombres propios es que no incluya el de Margot Robbie, la estrella de Hollywood que más (y mejor) luce sus pies en pantalla.

La australiana se encuentra en pleno tour promocional de Barbie, una de las películas más esperadas del año y que por fin disfrutaremos el próximo 20 de julio. Por suerte, ya hemos podido ver adelantos del filme dirigido por Greta Gerwig y una de las escenas más comentadas tiene que ver con los pies de la rubia.

Curiosamente, no es la primera vez que esta parte de su cuerpo acapara protagonismo en sus producciones e incluso en las redes sociales. Repasamos las mejores secuencias de Robbie y sus pies en pantalla grande.

Los pies de Margot Robbie en 'El lobo de Wall Street'

'El lobo de Wall Street' Cinemanía

En 2013, Margot Robbie alcanzó la fama frenando a Leonardo DiCaprio con su taconazo en la alabada película de Martin Scorsese. Sin duda, se trata de una de las escenas más recordadas de El lobo de Wall Street, que arranca de forma seductora para pronto verse arrastrada por la comedia.

En una entrevista reciente para Vogue, Robbie ha hablado sobre el rodaje de esta secuencia y ha reconocido que se sentía intranquila por miedo a hacer daño a DiCpario con el tacón. "Recuerdo estar muy preocupada por si apuñalaba a Leo en la cara", ha asegurado (nota: ningún Leo resultó herido).

Eso sí, pese a que el potencial de estrella de Margot era incuestionable tras ver su trabajo en el filme, poco imaginábamos en aquella primera toma de contacto con la actriz que sus pies tendrían una carrera tan sobresaliente, prolífica y seguida como la suya.

Los pies de Margot Robbie en 'Érase una vez en Hollywood'

'Érase una vez en Hollywood' Cinemanía

La australiana tampoco perdió la oportunidad de lucir pies, esta vez descalzos, en Érase una vez en Hollywood (2019), en la que trabajó por primera vez con su admirado Quentin Tarantino. En determinado momento, su Sharon Tate se acercaba a un cine para ver la película La mansión de los siete placeres (1968), en la que había participado, y advertía maravillada que la gente reaccionaba de forma muy positiva.

En esa misma toma, vimos las plantas de los pies sucias de Robbie, apoyadas sobre el asiento delantero. Y es que, al parecer, Sharon Tate solía caminar descalza porque odiaba llevar zapatos. Fue Tarantino, conocido por los abundantes planos de pies de sus protagonistas femeninas, el que pidió a la actriz que no se limpiara las plantas para la escena.

"Mis pies estaban sucios porque había estado paseando por el set. Y siguieron sucios en la película porque Quentin dijo: 'No, no te los laves", recordaba la actriz en una entrevista para Vogue (vía Insider): "Alguien entró para limpiármelos y él dijo: 'No, es real, dejadlo así".

Los pies de Margot Robbie en 'El Escuadrón Suicida'

'El Escuadrón Suicida' Cinemanía

En 2021, cuando James Gunn llegó a DC para renovar la plantilla del Escuadrón Suicida, tenía claro que quería mantener a la Harley Quinn de Margot Robbie, pero no se hacía una idea de las capacidades físicas de la australiana.

El director ha confirmado que la escena de acción en la que Harley huye de la celda en la que la tienen recluida en Corto Maltés la hizo la propia Margot. En los primeros minutos de esta secuencia, vemos a la villana dejar inconscientes a sus captores y robarles la llave con la que abre el candado que la mantenía maniatada, todo con la ayuda de sus pies.

Con semejante manejo de extremidades, no es de extrañar que Gunn nos regalara un primerísimo plano de los pies cuando se disponen a abrir el candado con la llave que sujetan. Para cuando esta toma se coló en la pantalla de los cines, esta parte del cuerpo de Robbie ya tenía su particular legión de fans en redes.

Los pies de Margot Robbie en 'Barbie'

Los pies de Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

Aunque aún no hemos podido ver Barbie, sus adelantos promocionales nos han permitido echar un vistazo a ese mundo en color fucsia que se desplegará en pantalla a partir del 20 de julio. Sin duda, una de las escenas más comentadas ha sido aquella en la que la protagonista se descalza y sigue caminando de puntillas, emulando el empeine alto de la muñeca.

En una entrevista reciente para Time, la australiana, que además de protagonizar el filme también lo produce, ha desvelado cómo hicieron este momento. Y, antes de que lo pongas en duda, sí, son sus pies. "No me gusta que otra persona haga de mis manos o mis pies en un proyecto", ha explicado Robbie.

La escena se rodó en ocho tomas, por lo que la intérprete no tuvo que sufrir demasiado. Dejando de lado su infancia haciendo ballet, el truco para lograr esta hazaña consistió en agarrarse a una barra que le permitía mantener la misma posición con los pies una vez se descalzaba.

El 20 de julio, esta Barbie levantará el empeine para volver a lucir pies en la película de Gerwig. Han pasado 10 años desde El lobo de Wall Street y la industria de Hollywood está más encandilada que nunca con Margo Robbie y sus pies.

