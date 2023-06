¿Es el pie de Margot Robbie? Así se hizo la escena más icónica de 'Barbie'

La vida de muñeca es la vida mejor, al menos si te llamas Barbie y vives en un mundo de fantasía y color rosa fucsia llamado Barbieland. Allí, todos los días son los mejores, siempre se luce un perfecto bronceado y los bailes coreografiados suenan a Dua Lipa.

Greta Gerwig se pone al frente de Barbie, con Margot Robbie en la piel de la icónica muñeca de Mattel y Ryan Gosling su fiel Ken en la esperada película, que llega a las salas el 20 de julio. Antes de adentrarnos en tan solo unas semanas en esa burbuja rosa, gracias a sus adelantos ya hemos podido colarnos brevemente en la Dreamhouse de Barbie o en la playa en la que trabaja Ken.

Sin duda, una de las escenas más comentadas en los clips del filme ha sido aquella en la que la protagonista se descalza y sigue caminando de puntillas, fingiendo tener el empeine tan alto como Barbie de manera natural. Es más, cuando la muñeca, en otro momento del tráiler, muestra a sus amigas cómo sus pies se han vuelto planos, el apocalipsis se desata entre los vecinos de Barbieland.

Ahora, Margot Robbie ha explicado cómo se rodó la toma en la que vemos a su personaje quitarse los tacones y mantener igualmente el empeine en la misma posición. ¿Son realmente los pies de la intérprete?

Así rodó Margot Robbie la escena de los pies de Barbie

Los pies de Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

Con la curvatura ideal de un tacón, así son los pies de Barbie en su película, iguales a los de la muñeca con la que muchos jugamos en la infancia. En una entrevista reciente para Time, la australiana, que además de protagonizar el filme también lo produce, ha desvelado cómo hicieron la ya célebre escena de los pies. Y sí, son sus pies.

La escena se rodó en ocho tomas, por lo que la actriz no tuvo que sufrir demasiado. El truco estuvo en agarrarse a una barra para mantener esa posición con los pies. "No me gusta que otra persona haga de mis manos o mis pies en una toma", ha explicado Robbie.

Se trata sin duda de una de las tomas más comentadas de los adelantos de Barbie. Muchos usuarios en redes se han preguntado cómo se hizo, si se trataba de los pies de Robbie y, de tratarse de Margot, si le habían puesto algún tipo de arnés para rodarla.

Ahora que el misterio se ha resuelto, solo queda disfrutar de la protagonista, su novio y todas sus versiones en una gran pantalla teñida de rosa. Barbie pone los pies, Ken los patines, Dua Lipa la música y nosotros la emoción por sumergirnos en esta apuesta que promete ser la película del verano.

