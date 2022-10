Jamie Lee Curtis ya "ha escrito a Disney" para una secuela de 'Ponte en mi lugar' con Lindsay Lohan

Este 14 de octubre se estrena Halloween: El final, lo que no significa tanto que haya gran expectación por ver lo que significará para la franquicia (es demasiado longeva para eso) como que toca disfrutar de la electrizante personalidad de Jamie Lee Curtis a lo largo del tour de prensa. El final se articula como la cumbre de la trilogía que ha desarrollado David Gordon Green a la estela de La noche de Halloween de John Carpenter, ignorando todo lo que hayan propuesto las demás secuelas, y presenta el que sería el último enfrentamiento entre Michael Myers y Laurie Strode: personaje de Curtis y final girl seminal. La nueva Halloween llega, por lo demás, en un año muy dulce para la veterana actriz.

Curtis ha aparecido en Todo a la vez en todas partes, la sensación indie de 2022, y durante una entrevista en The View ha revelado que hay un personaje al que, al contrario que Laurie, solo ha tenido oportunidad de interpretar una vez, y que le encantaría cambiar eso. La actriz se refiere a Tess, madre de Anna (Lindsay Lohan) en Ponte en mi lugar. Este remake de Viernes loco, película que Jodie Foster y Barbara Harris protagonizaron en 1975, se encontró en el verano de 2003 con un gran éxito en taquilla, dándole 160 millones de dólares a Disney. Ponte en mi lugar, dirigida por Mark Waters, narraba cómo madre e hija intercambian cuerpos de forma que puedan entender sus mutuas perspectivas vitales.

El film consolidó el aura de estrella adolescente de Lohan, que estos días ha vuelto al candelero gracias a Navidad de golpe, una próxima comedia con Netflix que llega a principios de noviembre. Puesto que la actriz de Chicas malas parece tener interés en recuperar su esplendor, Curtis considera que sería un buen momento para lanzar una secuela de Ponte en mi lugar. De hecho asegura que ya le ha escrito a Disney proponiéndoselo, aprovechando que ahora mismo está vinculada a una nueva versión de La mansión encantada (aquel film protagonizado por Eddie Murphy que se basaba en una atracción de Disneyland, cuyo remake está encabezado por Rosario Dawson y Owen Wilson).

“Ya he escrito a Disney, a mis amigos de Disney. Estoy trabajando en su nueva película de La mansión encantada”, ha anunciado Curtis. La actriz, por lo demás, ya tiene una idea aproximada de lo que contaría Ponte en mi lugar 2. “¡Déjenme ser la abuela! Déjenme ser la vieja abuela que cambia de lugar. Así Lindsay puede ser la abuela sexy, que sigue siendo feliz con Mark Harmon en todas las formas que se puede ser feliz con Mark Harmon”. Curtis se refiere al actor que interpretó a su prometido en el film de Waters: el mismo que de la noche a la mañana debía lidiar con que su futura esposa se transformara en su futura hija adoptiva.

“Simplemente me gustaría ver a Lindsay ser la abuela sexy, y me gustaría verme tratando con niños pequeños hoy día. Querría ser una madre sobreprotectora”, dice Curtis. Ponte en mi lugar tuvo tanto éxito que en 2018 impulsó una nueva versión de la historia, como musical para Disney Channel. Haya visto o no Curtis esta versión, su cariño por Ponte mi lugar está intacto. “Fue una película fabulosa, y muy liberadora creativamente. Ya sabes, ser una adolescente de nuevo, fue súper divertido. Me lo pasé muy bien con Lindsay y ella estuvo estupenda”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.