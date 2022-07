Por qué Jamie Lee Curtis no quiere participar en ninguna película de Marvel

Teniendo en mente la saga de Halloween, no es descabellado que Jamie Lee Curtis haya tenido experiencia suficiente en franquicias para el resto de su vida. La actriz volverá a interpretar a Laurie Strode muy pronto, en Halloween Ends (culminando la trilogía tras La noche de Halloween y Halloween Kills). El film de David Gordon Green se estrena este 14 de octubre suponiendo la despedida de Curtis de su personaje, y la actriz no parece interesada en incorporarse a ninguna saga tras tan prolongado periplo. Y menos si es en Marvel, de quien Curtis ya se burló lo suyo cuando estrenó Doctor Strange en el multiverso de la locura y la actriz la comparó desfavorablemente con otro film que acababa de protagonizar.

Todo a la vez en todas partes, dirigida por los Daniels y encabezada por Michelle Yeoh, ha sido una de las grandes sensaciones del año, dándole a A24 su mayor recaudación y encandilando a la crítica. Para Curtis también ha sido una delicia participar, y le resulta inevitable acordarse de ella cuando le plantean la pregunta inevitable estos días: si tiene algún interés en aparecer en una película de Marvel Studios. El imperio de Kevin Feige domina Hollywood, despertando airadas disidencias como la de Martin Scorsese y otros cineastas mientras figuras del estilo de Ryan Gosling juguetean con la idea de interpretar a algún superhéroe en su seno. Curtis está más de parte de Scorsese que de Gosling.

Entrevistada por People, asegura que no le apetece nada involucrarse en alguna de estas producciones. “Me temo que, si hago una película de Marvel, me pegarán puntos por el cuerpo y me obligarán a ir a algún almacén a actuar”, declara. Curtis hace referencia al tipo de rodaje que requieren estas películas, donde las pantallas verdes son básicas y han conducido a que Gwyneth Paltrow, por ejemplo, no tenga muy claro en qué películas ha participado y en cuáles no. En su lugar prefiere, con mucho, el estilo de Todo a la vez en todas partes. “Todo a la vez en todas partes fue la experiencia más inesperada y encantadora de mi carrera, quizá porque las expectativas eran muy bajas y yo era muy libre dentro del rodaje. Me divertí mucho haciéndola. ¡Y no había pantalla verde!”.

Así que no cabe esperar que Curtis aparezca pronto en alguna película o serie de Marvel, mientras sus últimas palabras engrosan una cuestión candente estos días como es la dependencia de este estudio por el CGI y los efectos digitales. Lo que no quiere decir que se respete mucho en el propio seno de la compañía, como ejemplificaron Taika Waititi y Tessa Thompson al burlarse de la tecnología de la misma película en la que habían trabajado, Thor: Love and Thunder.

