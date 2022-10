Cómo Jake Gyllenhaal ayudó a impulsar la nueva trilogía de 'Halloween'

Jamie Lee Curtis no es exactamente la madrina de Jake Gyllenhaal, pero siempre le ha gustado decir que sí porque es muy amiga de su familia, y siempre ha estado cerca de él en su periplo por Hollywood. Gyllenhaal y Curtis tienen, pues, una relación muy estrecha, que según acabamos de enterarnos fue determinante en la gestación de la nueva trilogía de Halloween. Esa que comenzó en 2018 a cargo de David Gordon Green, y levantándose sobre una estrategia que irritó a algunos fans: hacer como si todas las secuelas a partir de La noche de Halloween de John Carpenter nunca hubieran sucedido. Por eso, entre otras cosas, durante las últimas entregas Laurie Strode ha dejado de ser la hermana de Michael Myers.

También ha resucitado tras su controvertida muerte en Halloween: Resurrection, que según se estrenó en 2002 apuntaba a ser la última aparición de Curtis en la saga que vio nacer. Resurrection ejercía de secuela de H20: Halloween. Veinte años después, marcadas ambas por la reaparición de Laurie Strode tras Halloween II: ¡Sanguinario!. Aún así Gordon Green quería de vuelta a la final girl primigenia en su reboot de la saga, y para que fuera posible contó con la ayuda de… sí, Jake Gyllenhaal. Fue el actor de Ambulance quien llamó personalmente a su “madrina” para proponerle que volviera a Halloween, tal y como ha contado Curtis durante un encuentro con SFX Magazine.

“Estaba sentada cuando sonó mi teléfono y era Jake Gyllenhaal. Descolgué y me dijo ‘oye Jame, mi amigo David Gordon Green, (con quien había trabajado en Más fuerte que el destino) quiere hablar contigo sobre una película de Halloween’. Eso fue en 2017, en verano. Lo último que pensé hace cinco años que estaría haciendo sería una película de Halloween”. Antes de La noche de Halloween, Gordon Green dirigió a Gyllenhaal en Más fuerte que el destino, donde interpretaba a una víctima de los atentados de la maratón de Boston que ayudaba a la policía a encontrar a los responsables. Según Curtis quiso volver a Halloween, su carrera entró en una fase que le ha hecho muy feliz.

“Y aquí estoy ahora, habiendo completado tres de ellas con un fantástico equipo de personas. No solo ha sido satisfactorio para mí personal y creativamente, sino que me ha lanzado a otro mundo”, asegura Curtis, que este 14 de octubre estrena Halloween: El final. “Ahora tengo una vida creativa gracias a La noche de Halloween, y a su éxito. Estoy asociada con Jason Blum en Blumhouse, tengo una productora, he escrito una película de terror que voy a dirigir, voy a producir series de televisión, voy a comprar libros. No pensaba que fuera a hacer algo así hace cinco años”. Como el título insinúa, se supone que Halloween: El final oficiará de desenlace para la saga, pero las franquicias slasher son como son y no sería la primera vez que Myers resucitara.

