¿Quién no conoce a Karra Elejalde? El actor fue uno de los responsables de convertir 8 apellidos vascos en la película española más taquillera de la historia. “8 apellidos... me lo ha dado todo y nada. Me he quedado a cero, parejo”, decía el actor el 7 de junio en la grabación del octavo capítulo de Mi vida en películas, el podcast de CINEMANÍA, Ámbito Cultural y AISGE que grabamos en directo en la 4ª planta de El Corte Inglés de Callao.

Mi vida en películas Karra Elejalde 1 - Cinemanía Mi vida en películas Karra Elejalde 1 - Cinemanía

“Lo mejor que me ha dado es el cariño de la gente y lo peor, que me ha hecho más conocido. Yo era mucho más feliz antes”, contaba el intérprete, que se encuentra estos días presentando su última película, Kepler Sexto B, una tierna fábula social que se estrena el 16 de junio y en la que interpreta a un hombre maltratado por la vida que vive refugiado en su modesto piso creyendo que es un astronauta a los mandos de una nave espacial.

El efecto arrollador de la taquilla de 8 apellidos vascos ha tenido cierto efecto apisonador, no solo en el día a día del actor, sino también en su filmografía. Es difícil encontrar en las entrevistas de los últimos diez años preguntas que vayan más allá del título de Emilio Martínez Lázaro. Por eso, en este capítulo de Mi vida en películas nos propusimos profundizar en la filmografía del actor.

Elejalde recordó en el encuentro su primera película, A los cuatro vientos, de José A. Zorrilla, que le dio “para comprarse una chaqueta, tomarse unos zuritos y volverse para Vitoria”. Y ese circuito de festivales de cortos de los años 90 en el que vio los primeros trabajos de cineastas como Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem y Álex de la Iglesia, con los que después hizo sus primeras películas, títulos tan emblemáticos como La madre muerta, Vacas o Acción mutante.

Mi vida en películas Karra Elejalde 2 - Cinemanía

También tuvo palabras para la génesis de Airbag en el Festival de San Sebastián, “una noche de porros y farra con Fernando Guillén Cuervo” y reflexionó sobre lo difícil, o imposible, que sería hacer una película tan salvaje como aquella ahora.

Mi vida en películas Karra Elejalde 2 - Cinemanía Mi vida en películas Karra Elejalde 2 - Cinemanía

El actor recordó su primer recuerdo en una sala de cine y sus directores de cabecera, el impacto que le causaron películas como El diablo sobre ruedas, de Spielberg, Senderos de gloria, de Kubrick, Deliverance o Furtivos. Y su predilección por personajes con estado alterado de conciencia, quijotescos, desde los comienzos de su carrera hasta este último personaje en Kepler Sexto B.

Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que hay debajo o escucharla en formato podcast en Spotify:

También puedes escuchar el podcast en Ivoox:

Y en las siguientes plataformas: Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Podimo.

Karra Elejalde es el último invitado de esta primera temporada de nuestro podcast Mi vida en películas. En los capítulos anteriores tuvimos la suerte de contar con el laureado director Rodrigo Sorogoyen, las directora Isabel Coixet y Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos), y los actores Antonio Resines, Dani Rovira, Javier Gutiérrez y los hermanos Julia y Emilio Gutiérrez Caba. No te los pierdas.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.