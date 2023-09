El final original de ‘Interstellar’ era mucho más perturbador y Cooper incumplía su promesa

El cine de ciencia ficción engendra sus propias ficciones: Ridley Scott, uno de los maestros del género, ha reconocido que dos de sus principales obras tenían, en origen, un final muy diferente. En Alien, el octavo pasajero, la cabeza de la teniente Ripley era arrancada por la criatura, lo que habría decapitado, también, las expectativas de 20th Century Fox de convertir Alien en una franquicia; en Blade Runner, fracaso en taquilla (en España no recaudó más de 700.000 dólares) reciclado en película de culto, Scott luchó por un final más ambiguo, en el que la identidad de Deckard no llegara a especificarse.

Este conflicto entre la idea primaria y el resultado final no se ha quedado en los ochenta, como aclaraba Jonathan Nolan, guionista y hermano de Christopher Nolan, en un coloquio celebrado ante físicos poco después del estreno de Interstellar. Hablamos, por tanto, de 2015: sí, puede que en la Tierra hayan pasado ocho años, pero en el planeta Miller apenas ha transcurrido una hora.

'Interstellar'. Cinemanía

Papá incumple su promesa

El cine de Christopher Nolan no es especialmente emotivo. Ni el director inglés lo pretende ni, en los excepcionales casos en los que lo ha intentado, llega a conseguirlo del todo. Sin embargo, con el desenlace de Interstellar, Nolan demostró que es capaz de agarrotar las gargantas del público si se lo propone: el reencuentro entre Cooper y su hija, convertida en una anciana a la que interpreta Ellen Burstyn, es un punto final memorable para un viaje del héroe canónico a través del tiempo y el espacio.

La pequeña Murphy sabía que volvería a ver a su padre porque este "se lo había prometido”. Sin embargo, el personaje de McConaughey ignoraba que los hermanos Nolan tenían, en principio, otros planes: si Cooper consigue salvar el planeta es gracias a un agujero negro que le permite comunicarse, fantasmalmente, con su hija, a la que da instrucciones sobre cómo evitar una catástrofe planetaria.

'Interstellar' Cinemanía

Así ocurría, al menos, en el borrador final de Interstellar, pero no en el original, en el que McConaughey no sobrevivía a su periplo a través del agujero negro. Jonathan Nolan confesó que no desarrollaron más esta alternativa, pero que su existencia descartaba “el teseracto, la manipulación temporal y el regreso a casa”. La salvación de la tierra se convertía en una incógnita, aunque en una bastante improbable. De lo que no habría dudas es de que nunca habríamos escuchado la frase “porque papá me lo prometió”.

