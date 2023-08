Ridley Scott se arrepiente de haber dirigido esta secuela fallida en lugar de 'Blade Runner 2049'

Con ese carácter suyo, tan echado para adelante, cualquiera diría que Ridley Scott no se arrepiente de ninguno de sus filmes (ni siquiera de Legend). Pero esto no es del todo cierto: el director inglés sí lamenta no haber podido dirigir la secuela de una de sus películas más famosas... precisamente porque la continuación de otra saga esperaba su turno.

Ahora que Prime Video ha dado luz verde a Blade Runner 2099, la serie que nos devolverá a ese Los Ángeles distópico de replicantes y coches voladores, Scott ha reconocido en una entrevista con Empire (vía Deadline) su tristeza por no haber dirigido Blade Runner 2049, algo que se debió a problemas de agenda.

"No debería haber tenido que tomar esa decisión, pero tuve que hacerlo", reconoce el director. "Debería haber dirigido la secuela de 'Blade Runner". En lugar de esta continuación, de la que acabó encargándose Denis Villeneuve, Scott se embarcó en Alien: Covenant, secuela de Prometheus, que a su vez era una precuela de Alien, el octavo pasajero y su universo.

Con Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto y Harrison Ford en su reparto, Blade Runner 2049 fue aclamada por la crítica, aunque sus resultados en taquilla dejasen que desear. Alien: Covenant, por su parte, resultó mucho más divisiva para el público y la prensa, mientras que su trayectoria financiera tampoco fue como para tirar cohetes (ni huevos de xenomorfo).

Ahora, sin embargo, Scott está satisfecho de volver al mundo inspirado en Philip K. Dick y su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? "Soy uno de los productores", explica acerca de Blade Runner 2099. "Para mí, supone volver a las ideas de Aldous Huxley en Un mundo feliz".

