Amazon pone en marcha la serie ‘Blade Runner 2099’ con Ridley Scott como productor

A sus 84 años Ridley Scott no baja el ritmo. Más allá del tour lleno de momentos para el recuerdo que hizo en 2021 con El último duelo y La casa Gucci, el veterano realizador ha logrado concretar su proyecto largamente acariciado sobre la vida de Napoleón, interpretado por Joaquin Phoenix, y justo después quiere ponerse con la secuela de Gladiator. Pero esto solo en lo relativo al cine. Dentro de la televisión, en los últimos años se percibe un interés de Scott por expandir los títulos de ciencia ficción que le dieron fama, como ilustra Raised by Wolves (una suerte de greatest hits de sus aportaciones al género, que hace poco estrenó segunda temporada) y la serie de Alien a cargo de Noah Hawley.

A todo lo cual hay que añadir, según recoge IndieWire, una serie de Blade Runner que acaba de confirmar con Amazon Prime Video. A finales del año pasado Scott dejó caer que estaba en marcha una serie de diez episodios ambientada en el mismo universo de la que es posiblemente su película más conocida y respetada, y meses después se ha asociado con la plataforma de streaming para desarrollarla. Es todo un golpe en la mesa para Amazon dentro de la congestionada competencia del streaming: frente a las posiciones dominantes de Netflix o Disney+, este servicio está intentando atraer a su seno todas las IPs famosas que pueda, siendo el caso más notorio el de El señor de los anillos.

Amazon se ha dejado un pastizal en una futura serie titulada El señor de los anillos: Los anillos de poder, prevista para algún punto de este año, y es de esperar que Blade Runner sea un proyecto no menos ambicioso. Su título es Blade Runner 2099 y se ambienta (como podemos deducir por el título) 50 años después de la anterior entrega que dirigió Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Aunque esta última no triunfó en taquilla, sí consiguió un respaldo crítico suficiente como para que se quisiera darle continuidad, y así es como en 2021 se estrenó una serie anime, Blade Runner: White Lotus. Blade Runner 2099 apunta a ser, evidentemente, un formato de escala mucho mayor.

No han trascendido detalles sobre el argumento, si bien es razonable esperar que siga lidiando con el conflictos entre humanos y replicantes, aunque sí sabemos quién se encargará de escribirlo: Silka Luisa, que en breve estrena como showrunner su serie Shining Girls, junto a Elisabeth Moss. En cuanto a Scott, a priori se encargaría de producir, pero no se descarta que también pueda incurrir como director, estilo lo que hizo en el piloto de Raised by Wolves. Ahora la pregunta es clara: ¿nos reencontraremos con el Rick Deckard de Harrison Ford? ¿Y con el K que Ryan Gosling nos presentó en Blade Runner 2099?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.