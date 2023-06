¿Cuándo se estrena la nueva de 'Alien'? Disney pone fecha a la próxima entrega dirigida por Fede Álvarez

El cineasta uruguayo Fede Álvarez intentará lo que Ridley Scott, el director original de la mítica película de 1979, no logró hace una década con su intento de revitalizar a los xenomorfos con una nueva trilogía y que, finalmente, se quedó en tan solo dos entregas, Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017), la segunda pasando sin pena ni gloria en su explotación comercial.

Ahora, con los estudios Fox, es decir, los renombrados 20th Century Studios en manos de Disney, la compañía del ratón no quiere perder la oportunidad de seguir sacando provecho de las letales criaturas espaciales y con Fede Álvarez, director del reboot de Posesión infernal en 2013, de Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte o No respires y secuela, asumiendo los mandos detrás de las cámaras y coautor también del guion junto a Rodo Sayagues, precisamente su guionista en la citada Posesión infernal. Con el título, aún no definitivo, de Alien: Romulus, se espera que sea el inicio de la nueva saga.

La novedad es que Disney ha puesto también fecha a su llegada a los cines, y el estreno se ha programado para el 16 de agosto de 2024.

Cailee Spaeny, ¿la nueva Sigourney Weaver?

Cailee Spaeny en la miniserie Devs Disney

Con el mismo Ridley Scott también entre los productores, a través de su compañía Scott Free, el reparto está encabezado por Cailee Spaeny (de Blumhouse. Jóvenes y brujas, Malos tiempos en El Royale, Pacific Rim: Inserrucción o la miniserie Devs), e incluye a Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu.

De momento, lo escaso que se ha avanzado sobre la sinopsis oficial nos habla de que, en esta novena entrega de la popular franquicia, un grupo de jóvenes ubicados en un remoto planeta serán los que deberán enfrentarse contra la más terrorífica forma de vida del universo. Y, aunque sea en el espacio o en un mundo tan lejano, nadie pueda escuchar sus gritos, los espectadores sí que tendrán otra vez la oportunidad de oírlos en pantalla a partir del verano del año que viene.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.