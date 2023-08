Lo que probablemente no sabías de la influencia que tuvo 'Blade Runner' en la creación de 'RoboCop'

La posteridad le tenía reservado un asiento de primera clase, pero el presente inmediato no fue tan considerado con Blade Runner cuando se estrenó en el verano de 1982. En Estados Unidos, su taquilla fue hundiéndose progresivamente al coincidir, en salas, con ET, el extraterrestre (que superó los 430 millones de dólares sólo en su país de origen). En España, los números no fueron mejores: en torno a 690.000 dólares.

Aunque Blade Runner se retirarse de los cines con una recaudación que doblaba su presupuesto, la Warner Bros no ocultó su decepción ante Ridley Scott, que unos años antes había introducido paladas de dinero en la vecina 20th Century Fox con Alien, el octavo pasajero. Las críticas tampoco ayudaron: la prensa se quejó del ritmo aletargado de lo que supuestamente era una película de acción.

Harrison Ford en 'Blade Runner' Cinemanía

El legendario crítico Roger Ebert le otorgó tres estrellas a Blade Runner, pero añadió que los efectos especiales lo eclipsaban todo: En su opinión, los actores (Harrison Ford, Rutger Hauer y Sean Young) hacían un trabajo convincente, pero “la película no estaba interesada en ellos”. Además, “la obligatoria historia de amor es manida, los villanos son prototípicos y el clímax de la película es el habitual cliffhanger, con Ford a punto de caer a un abismo y sujeto por la punta de sus dedos”.

Cuando se estrenó el montaje final, Roger Ebert hizo una nueva crítica, titulada Gran Scott, en la que el número de estrellas era cuatro, y no tres. Esto ocurrió en 2007, cuando la condición de Blade Runner como clásico del cine de ciencia ficción era indisputable.

La película de Ridley Scott se transformó, con las décadas, en la vara de medir para cualquier producción que se adentrase en el futuro o que transpusiese la barrera entre la inteligencia humana y la artificial. Su alcance en el género es total: el título protagonizado por Harrison Ford es uno de los más influyentes de cuantos se han rodado en los últimos cincuenta años. Y quienes, como Edward Neumeier, lo han tomado como molde no tienen reparos en reconocerlo.

'Blade Runner' y 'RoboCop' Cinemanía

Robots y humanos

En la década de los ochenta, Edward Neumeier trabajaba leyendo guiones para Warner Bros. Con cierto prestigio en su área, Neumeier visitaba los rodajes con regularidad y se le llegaría a ofrecer el puesto de vicepresidente de la compañía, que rechazó porque ya se había embarcado en su propio proyecto: RoboCop.

Antes de que se sentase a escribir el guion definitivo, pese a tener ya varios bocetos, Neumeier se pasó por el set de rodaje de Blade Runner. Inmediatamente, quedó deslumbrado por el diseño de producción, pero aún lo fascinó más el desenlace de la película: “El punto de inflexión en el desarrollo de RoboCop fue la idea de que el héroe, que presumiblemente era un hombre, acabara siendo una máquina”, reveló Neumeier en una entrevista para Money into light.

Fotograma de 'Robocop' Cinemanía

“¿Qué recordaría ese hombre de su pasado humano y cómo lidiaría con sus recuerdos?”, se pregunta el guionista, que dos años después de su fructífera excursión por la oficina de Ridley Scott, ya se encontraba rodando su película sobre el robótico policía junto a Michael Milner en el guion y Paul Verhoeven en la dirección. Al ser preguntado si Terminator (1984) le había influido de alguna forma, Neumeier lo negó, ya que el título de James Cameron y el suyo comenzaron a realizarse al mismo tiempo.

