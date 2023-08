La película de Christopher Nolan que Cillian Murphy lamenta no haber protagonizado

Antes de Oppenheimer Cillian Murphy ya llevaba tiempo siendo el actor fetiche de Christopher Nolan, pero esta fijación no había deparado papeles protagonistas. Por el contrario (y de forma parecida al también habitual Michael Caine), Murphy desempeñó roles secundarios a lo largo de la trilogía de El caballero oscuro, además de en Origen y Dunkerque. De cara a su biopic de J. Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, Nolan decidió que ya era hora darle un papel principal.

Como resultado, Murphy se encuentra ahora mismo en todas las quinielas para ser nominado al Oscar a Mejor actor. Oppenheimer está consiguiendo una taquilla espléndida, además: gracias posiblemente al rebufo de Barbie, lo nuevo de Nolan acapara unos números impensables tratándose de un drama histórico de tres horas con gente hablando en habitaciones. Es todo un triunfo, y Murphy está muy contento con la cumbre que ha supuesto Oppenheimer en su relación con el director británico. De ahí que en The Independent le hayan preguntado si le hubiera gustado salir en más películas suyas.

Murphy no dudó: le habría encantado participar en Interstellar, drama de ciencia ficción que Nolan estrenó en 2014. “Adoro Interstellar, sobre todo porque me parece muy emotiva. Recuerdo haberla visto en el cine cuando tenía niños pequeños. Me impactó mucho. Me rompió el corazón. Me encanta ver sus películas cuando no salgo en ellas porque no tienes que asustarte por el tamaño de tus orejas o lo que sea”. Aún así no le guarda rencor, pues piensa que el cineasta eligió a la “gente adecuada” para el film: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain o Matt Damon, que también aparece en Oppenheimer.

A continuación le preguntaron qué otra película de Nolan cree que encajaría en una sesión doble con Oppenheimer, y Murphy volvió sobre Interstellar. “Podrías ver Interstellar, que explora temas científicos y físicos similares”. Pero a continuación se le ocurrió algo mejor: “O podrías ver Dunkerque, que también está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque es más corta, así que podría ser una buena combinación porque es como una hora y media, y luego puedes ir a Oppenheimer”. Suena a buen plan.

