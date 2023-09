Tienes 10 días para ver una de las mejores películas de Christopher Nolan antes de que la eliminen de Amazon Prime Video

78 años después del Proyecto Manhattan y 56 de su fallecimiento, Oppenheimer ha reinventado la bomba atómica. Esta vez, no obstante, su descubrimiento no sólo no se ha cobrado ninguna víctima, sino que ha contribuido a dar la vida: con más de 778 millones de dólares recaudados, el biopic sobre el físico dirigido ha resucitado (en un tándem esencial con Barbie) las salas de todo el mundo. En Estados Unidos, Oppenheimer es ya la tercera película más taquillera de Christopher Nolan. En España, la primera.

Esta explosión nuclear de millones ha sorprendido, incluso, a los más devotos del cineasta inglés, que no esperaron nunca que Oppenheimer desbancase, en su recaudación, a títulos como Origen o Interstellar. En Estados Unidos, sólo Batman ha logrado contener el empuje del escuálido genio de la física, mientras que, en nuestro país, el nuevo estreno de Nolan se ha transformado en la película más rentable de su director. Y todo eso, sin lograr hacerse con el primer puesto de la taquilla, que monopoliza Barbie.

Aunque el núcleo de Oppenheimer transcurre durante la segunda guerra mundial, en ningún momento de sus tres horas atisbamos el frente de batalla. No hay soldados, ni máuseres, ni bazucas. Sí, en cambio, el arma más destructiva de todas, pero en su fase experimental: del ataque sobre Hiroshima y Nagasaki nos enteramos, como su responsable intelectual, por la radio.

Por tanto, Oppenheimer es una película que transcurre durante la guerra, no una película bélica, género en el que Nolan sólo se ha adentrado en una ocasión. Y el largometraje en cuestión está a unos días de desaparecer del catálogo de Amazon Prime Video.

Crónica de un “bendito milagro”

En la gran guerra, la sanguinaria batalla de Galípoli hizo que Churchill, tras menospreciar a la armada turca, se hundiese en los Dardanelos. En la segunda guerra mundial, el estratega inglés estuvo cerca de ser sepultado por Dunkerque. Corría el año 1940 cuando los alemanes rodearon la inexpugnable línea Maginot por el norte de Francia, mientras otro escuadrón cruzaba Bélgica para confluir con el primero en Dunkerque. Allí se habían refugiado las tropas aliadas, con la esperanza de que el muro de hormigón de la línea Maginot mantuviese a Hitler lejos de Francia.

Por motivos que aún se ignoran, el dictador alemán paralizó a las fuerzas aéreas justo cuando habrían arrasado a los ingleses y franceses que, rodeados, aguardaban en Dunkerque. Esta inquietante tregua fue aprovechada por los aliados para replantear su estrategia. Y, por Nolan, para hacer una película sobre lo que la prensa inglesa llamó un “bendito milagro”.

¿Quién actúa en ‘Dunkerque’?

Si las apariciones fulgurantes de estrellas en Oppenheimer te parecieron sorprendentes (¿acabo de ver al prestigioso actor inglés Kenneth Branagh en un papel absolutamente olvidable?), Dunkerque no te defraudará. En el elenco de este largometraje, se dan cita Mark Rylance (El puente de los espías), Tom Hardy (Mad Max: Furia en la carretera), Cillian Murphy (Oppenheimer), Barry Keoghan (Almas en pena en Inisherin), el propio Kenneth Branagh… y Harry Styles, por algún motivo.

¿Dónde puedo ver ‘Dunkerque’?

Tratándose de Christopher Nolan, nunca faltan opciones. Aunque el próximo 13 de septiembre, Dunkerque abandonará el catálogo de Amazon Prime, aún continuará disponible en HBO Max, en Netflix y en Movistar Plus+.

