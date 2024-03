El fenómeno viral en el que se basa 'Dream Scenario', la nueva película de Nicolas Cage

Nicolas Cage ha definido el suyo como uno de los cinco mejores guiones que ha leído. Cuatro meses después de que se estrenase en los Estados Unidos, Dream Scenario ha llegado a los cines de España. La película que devolvió a Nicolas Cage a las nominaciones de los Globos de Oro ha cumplido, de sobra, con las expectativas de los espectadores. Elogiada por crítica y público, Dream Scenario se ha convertido en uno de los títulos mejor valorados en que Cage ha intervenido este milenio. Y ha intervenido en muchos. En muchísimos.

En Dream Scenario, Nicolas Cage interpreta a un hombre cualquiera. No hay nada memorable en él: ni siquiera su familia lo tiene muy en cuenta. Sin embargo, su vida cambia cuando millones de personas de todas partes del mundo informan que han soñado con él. ¿Cómo lidia uno con una fama que no ha provocado y que no comprende en absoluto? El personaje de Nicolas Cage descubre la respuesta a esta pregunta de la peor forma posible.

Nicolas Cage en 'Dream Scenario' A24

¿Alguna vez has soñado con este hombre?

Entre sus referencias, Kristoffer Borgli, el director de Dream Scenario, ha referido la más previsible de todas, David Lynch. El hombre que transformó el sueño americano en una pesadilla insoportable está, desde luego, tras Dream Scenario. Sin embargo, hay una idea muy reconocible en esta historia que Borgli ha pasado, de momento, por alto: el fenómeno viral de Este hombre.

En una entrevista para GQ, el director noruego ha reconocido que la obra del filósofo Carl Jung, y sus planteamientos sobre el inconsciente colectivo, lo ha ayudado a moldear Dream Scenario. Y esto nos lleva, directamente, a un sitio web de principios de los 2000 llamado Este hombre. Estructurada como un blog realizado en tres minutos, la estética de esta página apunta al corazón del Internet más juvenil. No se ha actualizado desde hace años.

'¿Alguna vez has soñado con este hombre?' Archivo

La única imagen que recibe a los internautas es el retrato desvaído de un hombre con entradas, cejas gruesas y una expresión de risueño desconcierto. Él es Este hombre y, según la página, cientos de personas sueñan cada noche con él. El primero en notificarlo fue un “prestigioso psiquiatra de Nueva York”, en 2006, pero el fenómeno se remonta a la década de los 80. “Nunca he tenido ninguna relación homosexual, ni siquiera fantasías de este tipo, pero cada noche, sueño que tengo sexo con este hombre”, confiesa uno de los muchos testimonios que recoge la web.

La página creció lentamente y, en 2009, ya era imparable. En la revista Vice, el creador de la web, el italiano Andrea Natella, admitió que la había creado por orden de Este hombre, que se le apareció en sueños y le pidió que lo hiciese. Miles de cartas y correos electrónicos se escribieron, en un intento de localizar a Este hombre: muchos alegaron que el hombre del retrato eran ellos, mientras que otros creyeron que era una imagen retocada de Stephen Hawking o un personaje de Twin Peaks. Y, de Lynch, a Jung: su teoría del inconsciente colectivo fue reivindicada como la explicación definitiva. Miles de personas estaban conectadas a través de ese hombre insólito.

'Dream Scenario' de Kristoffer Borgli A24

En 2010, Natella creyó que ya había tenido suficiente y desveló que todo era un montaje. El de la fotografía era su padre. No había ningún psiquiatra prestigioso. Nadie había soñado con Este hombre. El público, no obstante, tenía otra opinión, y las alertas siguieron llegando a la página. La revista Vice deslizó una hipótesis: Natella había inducido al mundo a soñar con Este hombre, y lo había conseguido. Sólo falta una peonza girando eternamente para completar el cuadro.

El fenómeno Este hombre deparó miles de memes, merchandising e, incluso, su propio homenaje en la serie Expediente X. Incluso se llegó producir una película a través de la compañía de Sam Raimi que nunca vio la luz. Dream Scenario es el último peldaño en la escalera del hombre con el que nunca soñamos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.