Nicolas Cage se mete en tus sueños: descacharrante tráiler de 'Dream Scenario'

No hay duda que hoy Nicolas Cage sigue siendo una estrella del cine como lo era en los 90, pero el modo en que ha logrado conservar el apego del público es un fenómeno digno de estudio. Al fin y al cabo, y una vez se arruinó a finales de su década dorada, Cage tuvo que encadenar todo tipo de proyectos de bajo presupuesto, sin dejar de sobreactuar como solía, y esto es lo que poco a poco le convirtió en un meme andante. Un estatus bastante peculiar, que ha acabado afectando directamente a su carrera.

Por ejemplo, Cage ya ha protagonizado una comedia que se titula El insoportable peso de un talento descomunal, donde se interpretaba a sí mismo. Y el actor confiesa que esta misma cualidad meta fue algo que divisó en el guion de Dream Scenario. Se trata de una comedia negra que escribe y dirige Kristoffer Borgli: cineasta noruego que causó bastante revuelo el año pasado gracias a la demoledora Sick of Myself. También se trataba de una comedia negra, pero Dream Scenario apunta a ser más ambiciosa al punto de beneficiarse de la presencia de Cage. La película ya se ha proyectado en el Festival de Toronto, con grandes críticas.

La cuestión es, ¿qué tiene Dream Scenario de meta? Aquí Cage interpreta a Paul Matthews, un profesor que empieza a aparecerse en los sueños de millones de extraños, y se convierte en una pequeña celebridad. Una situación rocambolesca que pasará a ser perturbadora cuando estos sueños se conviertan en pesadillas. Presentando el film en Toronto, Cage recordaba cómo resurgió su fama en Internet. “Creo que podría haber sido el primer actor que se despertó una mañana y alguien había hecho un montaje suyo, de momentos de distintas películas, y luego lo había puesto online. Creo que se llamaba Nicolas Cage Losing His Shit”.

“Se hizo viral de la noche a la mañana en todo el mundo”, continuaba. “Y fue haciéndose más grande. Nada podía detenerlo. No podía detenerlo legalmente, no podía detenerlo de ninguna manera. Me senté allí y empezó a convertirse en un meme, con Photoshop..... Me dije: bueno, tengo que poner esto en algún sitio, y entonces leí Dream Scenario y me dije ‘sí, ahora puedo convertir este plomo en un poco de oro’”. Así que sí, el film de Borgli es importante para él, y el guion ha logrado llamar la atención lo suficiente para que produzca un cineasta como Ari Aster, y asimismo la saque adelante su estudio habitual, A24.

Es, en fin, el salto de Borgli a Hollywood. Además de Cage encontramos en el reparto a Julianne Nicholson, Michael Cera o Tim Meadows. En EE.UU. tiene previsto el estreno para el 10 de noviembre, y no podemos sino desear que también encuentre pronto distribución en España luego de ver su tráiler. Lo tienes bajo estas líneas.

