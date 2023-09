Tim Burton aún no ha superado la cancelación del Superman que iba a rodar con Nicolas Cage

En los 90, pensar en Tim Burton y en superhéroes cinematográficos era básicamente lo mismo. El director de Bitelchús había hecho dos aproximaciones modélicas al murciélago de DC, entre Batman y Batman vuelve. Aunque desde entonces no ha vuelto a acercarse a los enmascarados, en esa misma década estuvo a punto de dirigir una nueva adaptación, con otro personaje clave de DC. Burton siempre ha sido gran fan de Superman, y Warner Bros. le dio oportunidad de llevarlo al cine.

La película iba a titularse Superman Lives, y hoy por hoy es uno de los “y si” más célebres de Hollywood. El proyecto quería volver sobre el personaje tras la desigual saga de Christopher Reeve, habiendo dejado a Kevin Smith por el camino cuando llegó a Burton. Entonces Nicolas Cage fue elegido para interpretar a Clark Kent en virtud a su pasión por el personaje, y llegó a hacer unas pruebas de cámara donde aparecía con el uniforme de faena y pelo largo. El problema era que la película estaba pilotada por un productor tan loco como Jon Peters, así que Superman Lives nunca llegó a vivir. A finales de los 90 se canceló.

Burton no lo ha olvidado. Su carrera se ha alejado de los superhéroes, parece que para siempre, pero sigue acordándose de Superman Lives. Durante una entrevista con el British Film Institute ha hecho referencia a cómo se siente con respecto a la malograda película, y resulta que no lo ha superado. “Diré esto: cuando trabajas tanto tiempo en un proyecto y no se lleva a cabo, te afecta para el resto de tu vida. Porque te ha llegado a apasionar, y cada cosa es un viaje desconocido, y no sale adelante. Pero es una de esas experiencias que nunca te abandonan”.

La duda ahora es si Burton ha llegado a ver Flash, porque esta reciente película de DC también se acordaba de Superman Lives. De hecho, el director Andy Muschietti recurrió a Cage para que hiciera una aparición como esa versión de Superman que nunca llegó a cines. Fue un cameo minúsculo que el propio Cage no pareció tomarse muy en serio, pero al menos fue muestra de que hay gente suficiente acordándose de Superman Lives como para que Hollywood explote su nostalgia. Una nostalgia por algo que nunca ocurrió, pero ese es el tiempo que vivimos.

