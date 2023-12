Dónde ver gratis 'Aguas oscuras': la película que hizo caer en picado las acciones de un gigante empresarial

Rara vez, las denuncias del llamado “cine de denuncia” llegan a alguna parte. Como mucho, logran atraer la atención sobre un problema que el público había pasado por alto para que, durante un tiempo brevísimo, las redes sociales se inflamen con el último tema en la larga lista de asuntos de los que “nadie habla”. Sus quince minutos de fama son, a lo sumo, quince segundos: en seguida, la conversación social da otro bandazo, y esa causa tan estremecedora vuelve a quedarse sin adeptos.

Aguas oscuras, dirigida por Todd Haynes (Carol y la venidera Secretos de un escándalo), es una excepción dentro de su grupo: su mensaje no sólo no fue desoído por la audiencia, sino que la recepción de esta película acertó al golpear en el punto más vulnerable de su enemigo, su bolsillo. Basada en un reportaje para el New York Times titulado El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont, Aguas oscuras recrea la demanda colectiva contra la multinacional química de origen francoestadounidense DuPont.

'Aguas oscuras' Cinemanía

La peor pesadilla de DuPont

El abogado Robert Bilott, al que en la película interpreta Mark Ruffalo con la solidez acostumbrada, recibió la llamada de un granjero que había perdido a la mayor parte de su ganado debido a un envenenamiento accidental. Tras investigar las causas de la intoxicación, Bilott, que había consagrado su vida a la defensa de las grandes empresas, descubrió que un gigante de la química, DuPont, había vertido toxinas de forma ilegal al cauce de un río y las víctimas se contaban por decenas de miles.

Aunque el título del reportaje que inspiró esta película puede dejar entrever el final de la batalla legal de Bilott, baste decir que la situación de DuPont, antes del estreno de la película, no era la mejor posible: acababa de escindirse de su compañía matriz y, a cada año que pasaba, se devaluaba un poco más. Aguas oscuras agravó su salud económica: el mismo mes en que comenzó a proyectarse, las acciones de DuPont cayeron siete puntos. Cinco años después, DuPont sigue con vida, pero no en su mejor momento; y Aguas oscuras está disponible en nuestro país de forma gratuita.

'Aguas oscuras' Cinemanía

¿Dónde ver ‘Aguas oscuras’?

'Aguas oscuras', en cuyo reparto se dan cita, además de Ruffalo, Anne Hathaway o Tim Robbins, puede verse en España en las plataformas de Netflix, Amazon Prime Video, Movistar Plus+ , Filmin y FuboTV. Y en una más, de forma gratuita en RTVE Play.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.