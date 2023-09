Marta Sánchez Gómez, más conocida como Marta Sango, es una cantante y actriz de Málaga que comenzó su carrera profesional tras su participación en Operación Triunfo, uno de los programas con mayor reconocimiento dentro del panorama musical de España. Aunque ya había comenzado su andadura por el mundo de la interpretación con La Llamada, una película de los Javis que fue llevada al teatro, la cantante debuta en el cine con el cortometraje 'Cerdo Agridulce'.

Este corto nace de la inspiración de Álvaro Jiménez y Mikel D. Etxeberria, dos realizadores de Pamplona que crearon Cosmic Tree, una productora dedicada a la creación de productos audiovisuales y conocida por haber llevado a cabo numerosos videoclips, entre los que destaca Camaleón (Belén Aguilera) o Nana Triste (Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente). En este corto pretenden lanzar un mensaje positivo del amor, pero mostrando la parte oscura de sus protagonistas y mezclándola con comedia, miedo y unos gustos caníbales bastante misteriosos.

De la idea a la realidad

Momento de grabación de 'Cerdo Agridulce' Iñigo Apestegui

El cortometraje Cerdo Agridulce nació con una cuenta atrás y un cúmulo de ideas que se fueron forjando en la mente de ambos directores. A ambos le pidieron hacer una pieza en tres días para clase, por lo que se pusieron manos a la obra enseguida. Según Mikel, el guion fue escrito en una tarde y en base a un bulo que habían escuchado: "Nos inspiramos en la historia de mentira que se hizo viral de una chica que había quedado con uno de Tinder y, al despertarse a la madrugada, se dio cuenta de que había empapelado toda la habitación para asesinarla". Además, Álvaro añade que "también nos inspiramos en la película Crudo y en la Nouvelle Vague".

Una vez hecha su entrega académica, ambos quedaron contentos con el resultado, pero decidieron dar un paso más, ya que "para haberlo hecho tan rápido, quedó bien y por eso decidimos grabarlo más profesionalmente con actrices como Marta y un equipo entero detrás", admite Álvaro.

Marta Sango recibe la llamada

Patricia Guirado y Marta Sango Iñigo Apestegui

Con ganas y decisión, Cosmic Tree empezó a perfilar y mejorar los detalles de su guion y se dieron cuenta de que conocían a una persona que les encajaba con el papel de una de las protagonistas: Marta Sango. Para ella no fue todo un camino de rosas, pero acabó agarrando el papel y dando un salto en su carrera profesional: "Yo tenía miedo porque no había hecho nada de esto nunca. Fue la primera vez que tenía que ser consciente de mis expresiones ante la cámara que estaba a centímetros de mi cara y con un equipo entero conteniendo la respiración en una habitación minúscula. Además, soy una persona bastante exigente y tampoco quería defraudar a mis amigos".

Patricia Guirado Iñigo Apestegui

Una vez tenían el papel de Sabrina asignado a Marta, quedaba ver qué hacían con la otra protagonista: Julienne. Este proceso de búsqueda no fue tan sencillo como el de la cantante: "Pensamos en a quién conocíamos que pudiese quedar bien y le diese más caché al corto. Entonces, queríamos que apareciese Natalia Lacunza, pero no podía y tuvimos que buscar en agencias una actriz. Descubrimos a Patricia Guirado y nos encajó para el corto", explica Álvaro. Esta actriz, que ha participado en producciones como 'Mano de Hierro' (Netflix) y 'El Inmortal' (Movistar Plus+) fue perfecta para el papel, ya que, según Mikel: "Patricia era esbelta y fina y pasaba por francesa, que era lo que buscábamos".

Cogiendo confianza

Cuando todos los papeles estaban cubiertos, a los directores solo les faltaba que sus actrices tuviesen la química necesaria para quedar bien frente a las cámaras. Marta explica así cómo fue este proceso: "Me subí al carro enseguida y quedamos un día para que Patricia y yo cogiésemos confianza entre nosotras. Al final, tu equipo de trabajo tiene que hablar el mismo código que tú y más en proyectos que te salen del corazón. Yo lo extrapolo a cuando produzco música, que necesito conocer a la persona, ponernos música, abrirnos una cerveza y explicarnos qué queremos hacer". Por otro lado, Patricia, aunque se defendía con el francés, según ambos directores, se preparó el guion con una coach para tratar de hacer un papel impecable.

'Cerdo Agridulce' completo

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.