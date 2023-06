20 películas LGTBI del siglo XXI para celebrar el Orgullo 2023

Para celebrar el Orgullo LGTBI 2023, CINEMANÍA ha seleccionado sus 20 películas con temática no hetero favoritas de lo que llevamos de siglo. Una colección que prueba cómo el panorama cinematográfico al margen de la heteronorma es cada día más amplio y versátil, desde los dramas más hirientes al cine de género más desenfadado.

La selección que presentamos aquí no está ordenada de forma valorativa, sino que aspira a ofrecer un panorama de la diversidad en la pantalla. Autores consagrados como Todd Haynes y Céline Sciamma, títulos de culto, cine de género... Todo cabe en estas 20 películas que nos recuerdan que el cine no son solo imágenes en movimiento, sino también ideas, esperanzas y, sí, orgullo.

'Un hombre soltero' (Tom Ford, 2009)

Ford no esperó a que confiasen en él para dar el salto de la moda al cine. Se financió él mismo la película y eligió el Los Ángeles de los años 60 para narrar un día en la vida de un profesor universitario viudo (Colin Firth) intentando encontrarle sentido a la vida tras la muerte de su pareja (Matthew Goode), con ayuda de una amiga (impresionante Julianne Moore) y de un joven estudiante (Nicholas Hoult). Una historia de amor desgarradora. A. G. B

'La favorita' (Yorgos Lanthimos, 2018)

Qué gozo ver a tres protagonistas femeninas tan malas, manipuladoras y mezquinas. Qué disfrute aún mayor que estas tres figuras sean interpretadas por Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone. Una reina, una duquesa y una noble (en la película y en la vida real). Donde esté esta perversa intriga palaciega inspirada en Ana Estuardo, que se quite cualquier episodio de The Crown (otra reina, por cierto, para Colman). E. R. A.

'Call Me by Your Name' (Luca Guadagnino, 2017)

Entre villas italianas, amores de verano y melodías de Sufjan Stevens, Guadagnino dirigía la adaptación de Llámame por tu nombre, la novela de André Aciman que tendría continuación en el libro Encuéntrame. El cineasta contaba con el guionista James Ivory (Maurice), quien se alzaba con el Oscar por esta versión de Oliver y Elio, antes de que el filme se malograra por los escándalos de Armie Hammer. Siempre nos quedará Chalamet. M. A. R.

Retrato de una mujer en llamas (Céline Sciamma, 2019)

Existe un tipo de intimidad solo conocida por aquellos que alguna vez han parado el tiempo para crear una composición. Un juego de miradas, de conversaciones inexistentes y de respuestas a preguntas nunca formuladas que, una vez finalizado, mantendrá a las personas involucradas unidas en un instante eterno.

Afortunadas son aquellas que encuentran esa intimidad, incluso si esta aparece en la difícil forma de amor romántico de una pintora hacia su modelo, una joven prometida que se niega a retratarse para su futuro marido. Más dichosas incluso si este amor es correspondido por esa misma joven de la que ha memorizado sus facciones para pintar su rostro por la noche. E. R. A.

'Weekend' (Andrew Haigh, 2011)

Un rollo de sábado por la noche en una ciudad gris de peli de Ken Loach se convierte en una suerte de Antes del amanecer sin tren, pero con bicicleta y tazas de desayuno, por la gracia de una voz catártica del cine británico, Andrew Haigh (45 años), que pone a charlar y a enamorarse a dos actores (Tom Cullen y Chris New) tan veraces que nos hacen tomar partido en favor de las luces largas en esta relación universal a prueba de fish and chips. C. M.

'Mulholland Drive' (David Lynch, 2001)

Nació como el piloto de una serie que jamás llegó a rodarse, y acabó siendo el primer clásico indiscutible del siglo gracias al talento de Lynch para poner en solfa a Hollywood y sus vicios, incluyendo la homofobia. En el collage de géneros que compone Mulholland Drive hay sitio para historias de todo tipo, pero un amor como el de Naomi Watts y Laura Harring solo puede ser plasmado mediante la intriga, la mentira y el crimen. Y. G.

'Moonlight' (Barry Jenkins, 2016)

Cine comprometido y sin melindres contra la triple marginación de un personaje negro, pobre y gay, en un filme contado en tres tiempos que ganó el Oscar tras una confusión histórica con 'La La Land'. Infancia, adolescencia y primera madurez; despertar a la vida, a la identidad, al sexo, con el talento de un Jenkins que se adueña artísticamente del paso del tiempo. Increíble Naomie Harris, madre ante el milagro de una supervivencia emocional. C. M.

'Carol' (Todd Haynes, 2015)

En 1948 Patricia Highsmith tenía un trabajo temporal en la sección de juguetes de los almacenes Bloomingdale’s de Nueva York. Durante la temporada navideña una mujer rubia, arropada con un abrigo de piel, se acercó a ella y pidió una muñeca. Esa noche, la autora de El talento de Mr. Ripley escribió en su diario: “Era una transacción rutinaria, la mujer pagó y se marchó. Pero yo me sentí extrañada y mareada, casi a punto de desmayarme, y al mismo tiempo exaltada, como si hubiese tenido una visión”.

Esa misma noche, al llegar a su apartamento, Highsmith escribió ocho páginas a mano en las que se encontraba el germen de El precio de la sal, la novela que Haynes adaptaría con elegancia suprema junto a Cate Blanchett y Rooney Mara. A. G. B.

'Brokeback Mountain' (Ang Lee, 2005)

A lo largo de veinte años, la relación clandestina entre los cowboys Ennis (Heath Ledger) y Jack (Jake Gyllenhaal) rompía estereotipos sobre la virilidad hipermasculinizada del western, siguiendo los pasos de títulos como Song of the Loon (1970). Un filme que Almodóvar declinó dirigir ante la falta de sexo, presente en la novela de Annie Proulx en en la que se basa, pero que homenajaba en Extraña forma de vida. M. A. R.

'Hedwig and the Angry Inch' (J. C. Mitchell, 2001)

Sórdido, cruel, divertido y esperanzador, el filme con el que Mitchell adaptaba su propio musical off-Broadway podría haber tenido una trayectoria más brillante si no hubiese llegado a los cines el día después del atentado contra las Torres Gemelas. Con el tiempo, su glamurosa banda sonora y un guion que demolía las normas de género lo convirtieron en un clásico subterráneo. Y. G.

'Beginners' (Mike Mills, 2000)

La vejez de Christopher Plummer fue un regalo para la historia del cine. Sus interpretaciones en el siglo XXI, ya con 70 años, arrancan con los rescoldos de El dilema, pasan por Up, Syriana o Puñales por le espalda, y llegan hasta la gratísima historia de este anciano que sale del armario con la dignidad, el humor y el amor de un personaje para la eternidad que inspira a su hijo (Ewan McGregor) en su nueva relación con una chica (Mélanie Laurent). C. M.

'La vida de Adèle' (Abdellatif Kechiche, 2013)

Fue durante un tiempo el mejor filme sáfico de la historia. Con su Palma de Oro en Cannes y sus dos actrices protagonistas (Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux) que irrumpieron con calidez en el estrellato francés y mundial. Hasta que Retrato de una mujer en llamas y cierta polémica sobre el rodaje machacón y repetitivo de las escenas sexuales por parte de Kechiche la bajaron definitivamente del podio. A. G. B.

'Tangerine' (Sean Baker, 2015)

Recién salida del talego, Sin-dee Rella (Kitana Kiki Rodríguez) descubre que su novio, que también es su proxeneta, ha aprovechado esa ausencia para ponerle los cuernos. Tras recibir la mala noticia, la vemos deprimirse en una parada de autobús... hasta que exclama “¡A la mierda!” y echa a andar por Los Ángeles en busca de venganza.

Pese a lo que darían a entender su bajo presupuesto (prestado por Mark Duplass), sus intérpretes no profesionales y su uso de smartphones en lugar de cámaras, el quinto largo de Sean Baker no es un dramón social de esos que te estás imaginando, sino una comedia ácida que mira al lado más marginal del colectivo trans con nula solemnidad y mucha mala leche. El éxito de la película en Sundance llevó al director hasta The Florida Project y Red Rocket, sus proyectos de más envergadura hasta la fecha. Y. G.

'Pride' (Matthew Warchus, 2014)

En los parámetros de la comedia social británica de toda la vida, esta historia (más o menos real) de solidaridad entre activistas LGTBI y mineros en huelga calienta el alma gracias a un libreto previsible, pero con mucho encanto, y a un reparto lleno de veteranos en plenitud de facultades como Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West (¡cómo baila McNulty!) y Paddy Considine. Y. G.

'La doncella' (Park Chan-wook, 2016)

La novela Falsa identidad de Sarah Waters, reina del thriller sáfico y de época, viaja de la Inglaterra victoriana a la Corea ocupada por los japoneses sin perder sus giros imprevisibles ni su doble dosis de morbo. Porque esta historia de amor entre la aristócrata Kim Min-hee y Kim Tae-ri, la ladrona que se hace pasar por sirvienta para seducirla y (quizás) traicionarla, puede ser una parábola sobre la opresión patriarcal y la resignificación del deseo o un folletín lleno de sorpresas. Y. G.

'Dolor y gloria' (Pedro Almodóvar, 2019)

Almodóvar eligió a Antonio Banderas, un viejo amigo, para encarnar a su álter ego en una de sus mejores películas recientes. Salvador Mallo tenía tanto de prestigioso cineasta como de hombre hundido, deprimido y aquejado de unos terribles dolores de espalda que no comprende por qué su cine puede gustar tanto en Islandia y al que solo consuela el recuerdo de su primer deseo homoerótico o el regreso del amor perdido. A.G.B.

'Tierra de Dios' (Francis Lee, 2017)

Si Brokeback Mountain te parece demasiado saneada, no lo pienses más y acude a esta cinta, una historia de amor entre hombres que no escatima miradas a lo más deprimente del medio rural (el director creció en el campo, y eso se nota mucho) ni intenta convertir en mártir a su protagonista, un Josh O’Connor (Peaky Blinders, The Crown) cuyo malaje podría deberse tanto a los rigores del armario como a los lúgubres cielos de Yorkshire o, sencillamente, a que el chaval es un borde.

La llegada a la granja familiar de un obrero inmigrante (Alec Secareanu) que le mira con buenos ojos pondrá en marcha su tránsito hacia la madurez, el cual se revelará tan exigente como la crianza de un cordero huérfano. Y. G.

'Una mujer fantástica' (Sebastián Lelio, 2017)

El chileno Sebastián Lelio, que venía de encandilarnos con Gloria, se adelantó un par de años al resurgir del movimiento trans con este duro retrato de esa mujer fantástica interpretada por Daniela Vega. Como en Un hombre soltero, conocemos a su personaje, Marina Vidal, tras la muerte súbita de su pareja, un empresario textil coqueto y culto.

Pero si el duelo en la película de Tom Ford debía de llevarse discretamente, aquí reporta una serie de durísimos enfrentamientos con la familia del empresario, incapaces de entender que su ser querido estaba enamorado de una persona transgénero. El retrato era bien crudo, pero al menos nos queda el consuelo de ese Oscar a Mejor película extranjera que también era una conquista del movimiento. A.G.B.

Súper empollonas (Olivia Wilde, 2019)

Que las compañías aéreas Emirates, Delta y Eithad Airways censurasen la magnífica escena de sexo entre dos chicas (Kaitlyn Dever y Diana Silvers) que coronaba la fiesta teen de Súper empollonas, historia de camaradería preuniversitaria entre dos amigas que rendían honor al título de la película y debut en la dirección de Olivia Wilde, es una muestra más de que todavía hacen falta muchos especiales como este. A.G.B.

'El desconocido del lago' (Alain Giraudie, 2013)

Retrato naturista sobre los encuentros fortuitos entre hombres en espacios públicos, la práctica conocida como cruising. El filme de Guiraudie evitaba el uso de música y rodaba exclusivamente en exteriores para lograr un aura de sinceridad. Una película demasiado honesta que obligaba finalmente al galo a recortar numerosas escenas de sexo para centrar el foco en los amores platónicos entre aguas turquesas. M.A.R.

'Tár'(Todd Field, 2022)

Ha sido la reina Isabel I de Inglaterra y la elfa más poderosa de la Tierra Media, una lista a la que el icono de una generación llamado Cate Blanchett añade el personaje de Lydia Tár. Mujer fuerte, directora de orquesta y pionera en el mundo de la música con la que tener cualquier relación, profesional o sentimental, es excesivamente difícil. Quién querría tener a una mujer demasiado poderosa y que rebosa superioridad moral a su lado. E.R.A.

