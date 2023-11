Cuándo y dónde ver 'David Holmes: El chico que sobrevivió': el documental sobre la tragedia del doble de Daniel Radcliffe

“Por eso eres famoso. Por eso todo el mundo sabe tu nombre. Porque eres el chico que sobrevivió”. Hagrid, al que interpretaba Robbie Coltrane, resumía así, ante Harry Potter, las razones por las cuales tantas miradas de soslayo se clavaban en el bisoño mago, y los motivos que llevaban a imponentes adultos de sombrero picudo y túnica a retroceder, estupefactos, ante la figura de un niño de once años que vivía en una alacena. David Holmes, que también fue el chico que sobrevivió, tendrá una oportunidad para que el mundo conozca su nombre gracias a HBO Max.

Incluso si te consideras un Potterhead de primer orden, es posible que David Holmes no te resulte familiar. Sin embargo, a este actor lo has visto desde la primera película de la franquicia, La piedra filosofal, hasta la penúltima, la primera parte de Las reliquias de la muerte. No es necesario que las repases para intentar dar con él, ya que, aunque lo veas (y, te lo aseguramos, lo verás muchas veces), te será imposible reconocerlo porque Holmes era el doble de Daniel Radcliffe.

Harry Potter observa como sus hijos parten hacia Hogwarts en el andén 9 y 3/4. WARNER BROS

Sus dotes para la gimnasia hicieron que Holmes fuese seleccionado de entre las contrafiguras que se presentaron a la audición de La piedra filosofal. Por entonces, Holmes tenía 11 años, la misma edad que el actor al que doblaría, Daniel Radcliffe, y con el que llegaría a trabar una estrecha relación. Holmes y Radcliffe se compaginaron para encarnar al niño que sobrevivió hasta su despedida en el andén 9 y ¾ de King Cross. Para entonces, la tragedia ya había alcanzado al anónimo doble.

¿De qué trata ‘David Holmes: El chico que sobrevivió’?

Este documental cuenta la historia de Holmes, desde sus tiempos como prometedor gimnasta en su Essex natal hasta su sombría existencia tras el niño más famoso del mundo. Sin embargo, un acontecimiento biográfico es el que concentra y orienta la narrativa de El chico que sobrevivió, el accidente que David Holmes sufrió durante el rodaje de la primera parte de Las reliquias de la muerte.

Al ejecutar una acrobacia, Holmes cayó y se dañó la médula espinal. Aunque el golpe no parecía tan serio al principio, ya que incluso esperaba reanudar su trabajo, el estado de Holmes se agravó y tuvo que recurrir a una silla de ruedas. El ágil deportista había perdido la capacidad de andar.

Daniel Radcliffe, productor ejecutivo del documental, define a Holmes como “un hermano mayor, dispuesto a hacer por ti las cosas más peligrosas”, pero se niega a hablar de su vida como una tragedia, ya que su doble no la considera de esta forma: en 2022, empezó un pódcast, en compañía del propio Radcliffe, en el que entrevistaba a otras contrafiguras.

¿Cuándo llegará a España ‘David Holmes: El chico que sobrevivió’?

El 16 de noviembre, la plataforma HBO Max incorporará a su catálogo este documental sobre el chico tras El niño que sobrevivió.

