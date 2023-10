Warner ha aparcado finalmente 'Animales fantásticos' (y su director se ha despedido de 'Harry Potter')

Animales fantásticos es una saga que ha lidiado con múltiples problemas. Articulada como un ciclo narrativo previo a las películas de Harry Potter que tanto dinero dieron a Warner Bros, y cobijada bajo el sello The Wizarding World, la cosa empezó bien con Animales fantásticos y dónde encontrarlos: buenas críticas, 811 millones de dólares en taquilla. Pero con la continuación, Los crímenes de Grindelwald, todo cambió. Las aventuras ligeras de Newt Scamander (Eddie Redmayne) empezaba a virar hacia el legendario enfrentamiento entre Dumbledore (Jude Law) y el susodicho Grindelwald.

Grindelwald fue interpretado al principio por Johnny Depp, pero sus problemas maritales y judiciales con Amber Heard condujeron a que fuera reemplazado en Los secretos de Dumbledore, a cargo de Mads Mikkelsen. Puesto que J.K. Rowling, ideóloga del proyecto, ya lidiaba con severas críticas por sus ataques a la comunidad trans, la deficiente taquilla de estos dos últimos films (648 millones y 408 millones, caída libre) terminó por congelar una saga que en principio iba a ampliarse a cinco películas. Ahora David Yates, director de las tres más otro puñado de films de Harry Potter, ha hablado sobre el estado de la marca.

“Por ahora todo está aparcado con Animales fantásticos. Llegamos al final de la tercera y todos estábamos muy orgullosos de ella. Cuando salió al mundo solo necesitábamos una pausa, y tomárnoslo con calma”. Yates ha acudido al podcast Inside Total Film para promocionar una película que acaba de dirigir para Netflix: El negocio del dolor, con Chris Evans y Emily Blunt. El director ha aclarado entonces que el plan original de Warner no era hacer cinco películas de Animales fantásticos, sino tres. Ampliar la historia fue idea de Rowling y la escritora se lo comunicó a la prensa sin que el estudio lo supiera de antemano.

“La idea de que fuera a haber cinco películas fue una sorpresa total para la mayoría de nosotros. Rowling simplemente lo mencionó de forma espontánea, en una proyección de prensa. Estábamos presentando algunos fragmentos de la primera Animales fantásticos. Todos estábamos muy entusiasmados. Y Jo, bendita sea, dijo ‘oh, por cierto, son cinco’. Todos nos miramos, porque nadie había dicho eso. Nos habíamos comprometido con esta, nos acabábamos de enterar”. Warner no corrigió nunca esta afirmación, así que Rowling siguió escribiendo con el planteamiento de tener varias películas en la recámara.

Es lo que explica que, si Los secretos de Dumbledore es realmente la última entrega de Animales fantásticos, esta saga se quedará sin presentar el duelo final entre Grindelwald y Dumbledore. Por lo que respecta a Yates, está fuera de estos tejemanejes, y parece asumir que todo se va a limitar a las tres películas existentes. “No he hablado con Jo ni con el productor David Heyman, tampoco he hablado con Warner Bros. Está bien porque me permite hacer cosas como El negocio del dolor. Pero estoy seguro de que, en algún momento, Newt podría volver. ¿Quién sabe? No hemos tenido conversaciones en profundidad”.

Por otra parte, que Animales fantásticos acabe no quiere decir que Warner haya tirado la toalla con The Wizarding World. David Zaslav, actual CEO del conglomerado Warner Bros. Discovery, se ha propuesto lanzar una serie para HBO Max (ya renombrada como Max en varios países) que adapte otra vez los siete libros de Rowling, con un nuevo reparto y varias temporadas. Un proyecto que se ha granjeado no pocas críticas, y del que Yates no quiere oír hablar. El veterano director ha terminado con el mundo de Rowling: “He pasado mucho tiempo en ese colegio, en esos pasillos y esas aulas, y fue una experiencia exquisita”.

