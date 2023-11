El secreto está en la ansiedad: 'Del revés 2' tiene el tráiler de animación más visto de la historia de Disney

Dentro de lo ajetreado que está siendo el centenario para Disney, la idea es que al menos funcione su próximo film animado. Wish: El poder de los deseos, de Walt Disney Animation, quiere celebrar a su vez los 100 años de vida de la Casa del Ratón, y parece haber conectado con el público en base a la cantidad de visualizaciones que tuvo su tráiler definitivo: al superar los 66.5 millones de reproducciones, Wish podía equipararse al exitazo de Frozen 2 en 2019. Era la película de Disney con el tráiler más visto desde la segunda aventura de Elsa y Anna, lo que daba buenas expectativas para el estreno este 24 de noviembre.

Más allá de lo que ocurra con Wish, el caso es que la alegría desatada por su tráiler acaba de evaporarse, puesto que un nuevo avance ha pulverizado totalmente su marca. Disney, a través de su filial Pixar, publicó esta semana el primer vistazo a Del revés 2, su próxima película prevista para el 14 de junio de 2024 (y única planeada para entonces, ya que la Casa del Ratón movió Elio al año siguiente). Dicho vistazo, que era más un escueto teaser que un tráiler, correspondía a la presentación en sociedad de una de las nuevas emociones que sacudirá la cabeza de Riley según sufra la adolescencia: entonces llegaba Ansiedad.

Ansiedad, con la voz de Maya Hawke, ha conquistado al público. Su diseño anaranjado, su personalidad, se las ha apañado para conectar con espectadores de cualquier perfil en las redes sociales (quizá porque reconocían lo que estaba referenciando), y así ha ocurrido que las reproducciones del teaser de Del revés 2 se han disparado. En 24 horas, según recoge Variety partiendo de de datos de Disney, ha tenido 157 millones de visitas. De esos 157, 78 millones son de TikTok, donde los usuarios están compartiendo lo mucho que conectan con Ansiedad.

Con tal éxito, Del revés 2 no solo ha superado a Wish, sino que también ha hecho lo propio con Frozen 2. Lo que significa que sí, ahora mismo Del revés 2 (o particularmente la presentación de Ansiedad) tiene el tráiler más visto de toda la historia de la compañía. Un logro tan notable que Pete Docter ya ha salido a celebrarlo. Docter ahora mismo es el líder de Pixar y fue uno de los directores de la Del revés original, aunque en esta ocasión no dirige en favor de Kelsey Mann.

“Nos encanta que tanta gente haya visto el nuevo tráiler de Del revés 2. Cuando salió la primera película sabíamos que al contar una historia donde podíamos ver nuestras emociones (esas vocecitas dentro de tu cabeza) habría mucho que explorar más allá de una sola película”, declara el cineasta. “No podríamos estar más agradecidos de la respuesta que ha recibido el tráiler hasta ahora. No podemos esperar a que todo el mundo vea la película cuando llegue a los cines el próximo verano”.

El teaser de Del revés 2 vino acompañado de un póster donde se insinuaban nuevas emociones al margen de Ansiedad, con lo que podemos esperar nuevos avances que presenten al resto de incorporaciones al equipo de Alegría, Tristeza, Asco e Ira. ¿Quizá alguno supere la histórica marca de Ansiedad?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.