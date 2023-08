¿Cuáles son los poderes de 'Blue Beetle'? Así es Jaime Reyes en el Universo DC

Después de un The Flash que no cumplió con los objetivos en taquilla, ahora ha llegado a las salas la nueva película del Universo Extendido de DC, Blue Beetle, que se ha estrenado este 18 de agosto en España. Esta cinta introduce en la franquicia cinematográfica un nuevo personaje, que da nombre a la cinta, y que hasta ahora no había formado parte de ningún largometraje, pero que sí es muy importante en los cómics.

Si debajo del traje de Batman está Bruce Wayne y quien se enfunda la capa de Superman es Clark Kent, el que está debajo del exotraje del Escarabajo Azul es Jaime Reyes, que a partir de ahora empieza a formar parte de una franquicia de superhéroes que ha tenido que enfrentarse a numerosos problemas. Pero, exceptuando a los fans de los cómics, es muy probable que el público general no conozca a este nuevo personaje.

¿Quién es Jaime Reyes?

Jaime Reyes es un adolescente de El Paso, Texas, con una familia completamente normal (aunque en la película vive en Palmera City y regresa de la universidad). Quiere ayudar a su padre con un taller, pero es bastante reticente. Vive una vida típica de un joven de su edad con sus amigos, hasta que todo cambia cuando recoge al Escarabajo Azul y se lo lleva a su casa.

No sabe que ha sido el elegido para ser el nuevo anfitrión del Blue Beetle, una milenaria reliquia biotecnológica que otorga un traje exoesqueleto a quien sea su portador. En este caso ha elegido a Jaime (interpretado por Xolo Maridueña en una película que ya ha dado para multitud de memes) a cuya columna vertebral se ha fusionado y que se convertirá en un nuevo superhéroe con grandes poderes.

Blue Beetle Cinemanía

Eso sí, Reyes no es la primera persona en la que habita la tecnología con forma de insecto: el primero en hacerlo fue el arqueólogo Dan Garrett, descubridor del Escarabajo Azul en una tumba egipcia, y después pasó a Ted Kord, un inventor y atleta.

¿Cuáles son los poderes de Blue Beetle?

La armadura del Escarabajo Azul le permite crear todo tipo de objetos bajo su traje, por lo que siempre puede tener una herramienta a mano que lo ayude en multitud de ocasiones. Además, ese mismo exoesqueleto es sumamente resistente, por lo que es capaz de repeler el ataque de prácticamente cualquier enemigo, por muy fuerte que sea su ofensiva.

Detalle del póster de 'Blue Beetle' Warner Bros.

Pero Blue Beetle no solo puede crear objetos, sino que también puede hacer todo tipo de armas de energía, como escudos e incluso espadas. También es un cambiador de forma, lo que le permite ajustarse a muchos lugares y situaciones para salir airoso (o al menos, intentarlo). Por último, ser el anfitrión simbiótico de este insecto biotecnológico permite a Jaime Reyes mejorar sus condiciones físicas, como pueden ser la velocidad, la fuerza o la resistencia.

¿Cuándo se estrena 'Blue Beetle'?

Blue Beetle llega este viernes 18 de agosto a los cines, y además de contar con Xolo Maridueña como protagonista, también estarán Bruna Marquezine, George Lopez y, la mayor superestrella de toda la película, Susan Sarandon. Está dirigida por Ángel Manuel Soto.

