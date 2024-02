Arón Piper se pronuncia sobre el documental de C. Tangana: "Me veo bastante reflejado"

En 2011, el artista antes conocido como Crema decidió que quería llamarse C. Tangana y, bajo este nombre, publicó su primer álbum. Ese mismo año, Paco Arango le dio su primer papel a Arón Piper en Maktub. Y ahí, en principio, acabarían las comparaciones, con la excepción quizá de que ambos han propiciado dos nominaciones al Goya, aunque no en las categorías que uno esperaría: Arón Piper fue nominado a mejor canción por 15 años y un día, y C. Tangana inspira el documental nominado Esta ambición desmedida.

Pese a ser siete años más joven que C. Tangana, Arón Piper tuvo su primer contacto con la popularidad algo antes que el músico. Tres años antes de que este se cubriese de premios con El madrileño, Piper se convirtió en un actor de Élite. Sin embargo, el intérprete germano-español no ha querido anclarse en papeles semejantes a su Ánder y esto, precisamente, es lo que lo ha llevado a sentirse reflejado en el documental de C. Tangana.

¿Qué opina Arón Piper sobre C. Tangana?

En una entrevista concedida a María Guerra en su programa La script, Arón Piper ha afirmado que se vio “bastante reflejado” en C. Tangana al conocer su historia en Esta ambición desmedida. “Se lo comenté a él”, explicó, “ya que me parece que C. Tangana también ha hecho una transición muy bonita, que va acorde con la edad y la madurez de cada uno, teniendo en mente el largo plazo”.

Como ejemplo, Piper hablaba de aquellos músicos urbanos que, a sus 50 años, siguen hablando de “putas y cadenas, que los hay y los que respeto mucho”, y los artistas como C. Tangana que, en lugar de acomodarse en el terreno que han dominado, lo abandonan en busca de nuevos retos. Piper, por su parte, acaba de estrenar El correo, película coprotagonizada junto a María Pedraza y Luis Tosar y dirigida por Daniel Calparsoro.

