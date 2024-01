Las confesiones cinéfilas de C. Tangana: estas son sus películas favoritas

"Creo que somos de las últimas generaciones que han sentido que ir al cine era una experiencia de entretenimiento bestia. Da igual que no te gustase el cine: como niño entrabas en esa sala y notabas que estabas en un espacio en el que iba a pasar algo", reflexiona C. Tangana sobre lo que significa para él la sala de cine.

Para el rapero, que también ha conocido las mieles de la taquilla gracias al estreno en salas de Esta ambición desmedida el pasado otoño, habría que reivindicar la experiencia del cine a lo grande, sin complejos, para "estar rodeado de gente desconocida, a oscuras, y centrarte en la película".

El lunes 22 de enero llega a Movistar Plus+ el primer capítulo de la serie en tres partes de Esta ambición desmedida, el documental dirigido por Santos Bacana, Rogelio González y Cris Trenas que documenta las luces y las sombras de la gira que sucedió al éxito de El madrileño, y que está nominado, en su formato película, al Goya al Mejor documental. Los próximos episodios se emitirán el lunes 29 de enero y el lunes 5 de febrero, mientras que el documental en su formato película aterriza en la plataforma el domingo 11 de febrero.

Por este motivo le hemos preguntado a Pucho sobre sus títulos favoritos de siempre. A un fan de Paolo Sorrentino (la película que más veces ha visto es Un hombre de más), que se inició en el cine con la dupla Bichos: Una aventura en miniatura y Antz (Hormigaz), y que llora con el final de Manolito Gafotas cuando canta Campanera, no se le puede tachar de no ser ecléctico, y la selección que nos ofrece presume precisamente de ello. Ocho películas y dos series favoritas de C. Tangana.

'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta

Imagen de 'Un año, una noche'

“Fue una experiencia increíble rodar Un año, una noche. Admiro a Isaki Lacuesta y a Isa Campo. Creía que me iba a resultar más fácil entrar en el mundo del cine a través de la interpretación y no lo ha sido. No es fácil ponerte al servicio de un director, de un guion y de un papel. Pero con ellos me resultó muy sencillo. Las pocas cosas que he hecho como intérprete no me han servido para dirigir. Para dirigir me ha servido más cuando ejerzo la función de productor en Little Spain, cuando veo el proceso del director. La preproducción, cómo dejas que el equipo elija o cuando te impones al equipo. ¿Si repetiría como actor en otra película? Seguro. Lo haré”.

'Huevos de oro', de Bigas Luna

'Huevos de Oro', segunda parte de la trilogía ibérica de Bigas Luna. KORPA

“Aunque quizás Huevos de oro ha envejecido mal en muchas cosas, para mí sí que es como un paradigma. Está Benidorm, la ambición que destroza todo, la masculinidad tóxica… Pero también esa mirada poética que tiene que ver con la victoria. Tiene mucha imagen y mucho símbolo. Me parece que el cine español no ha sido tan bueno tratando esos temas. Antes de ver a Javier Bardem pensaba que la interpretación no era un arte. Pensaba que la interpretación era algo subsidiario del texto. Javier Bardem fue el primero que me mostró que la interpretación es una forma de creación. Nunca he sido fan del teatro ni de los músicos intérpretes y todo esto es algo que ha crecido poco a poco dentro de mí”.

'El triángulo de la tristeza', de Ruben Ostlund

Fotograma de 'El triángulo de la tristeza' Cinemanía

“Me gusta mucho El triángulo de la tristeza porque no necesita tramas 'thrillerescas' para ser asequible. Voy a ser comercial porque te voy a hablar de las cosas y te voy a dar puntos de vista que te pueden interesar simplemente con el texto. El triángulo de la tristeza me entretuvo y me hizo cosquillas en el cerebro. Destacaría la relación de los dos tipos que aparentemente son antagónicos, pero en realidad los dos están de mierda hasta arriba. Me encanta esta película en la que lo que más me importa es el tono de las conversaciones”.

'Belle Époque', de Fernando Trueba

Las protagonistas de 'Belle Époque'. Cinemanía

“En Belle Époque, Ariadna Gil y Penélope Cruz tienen mucho 'power'. Son para mí absolutamente todo. Seguro que hay mucha gente que piensa que algunas cosas han envejecido mal, pero me parece superaguda en muchos aspectos, como las distintas personalidades de las niñas. La interpretación de Penélope en Belle Époque me vuelve absolutamente loco. Me parece una película entretenida, supercontemporánea, española con un toque como italiano. La descubrí muy tarde porque es cierto que hay una generación que no se acuerda tanto de esta película. La vi de casualidad en la tele, de repente, y me dije: “Pero bueno, esto qué es”.

'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen

'As bestas' Cinemanía

“La conversación entre la madre y la hija es lo más redondo de As Bestas. Me pareció una barbaridad, también a nivel de interpretación y de cámara. El texto es sencillo pero… ¡cómo está hecho! Y luego cómo generar esa tensión absoluta con dos personajes que los dos tienen razón. El conflicto de los dos tíos. La interpretación brutal de Luis Zahera me vuelve loco”.

'Barrio', de Fernando León de Aranoa

'Barrio' Cinemanía

“Barrio trasmite un poco ese sentimiento de pertenencia, de cuando era adolescente. La gente de mi colegio, en mi barrio en Carabanchel, que iba un poco de intelectual, era lo más guapo de lo más guapo. Todo el mundo sentía que se hablaba de ellos en esta película. Es una película fuerte, con significado pero también emocional. La moto de agua es icónica. Y eso que a mí la propaganda, el panfleto, el cine social me cuesta. La he visto tres o cuatro veces. La vi de pequeño, me la enseñaban como algo que había que ver”.

'Uno de los nuestros', de Martin Scorsese

Fotograma de 'Uno de los nuestros'. Cinemania

“De chaval para mis amigos y para mí las películas de gansters eran algo fundamental. Nos impactó ‘Get Rich or Die Tryin’, de 50 Cent. Estaban Scarface y El Padrino pero a mí la que me gustaba era Uno de los nuestros. Yo me creía más artístico, que tenía una ambición más allá, y me identificaba mucho con esta película. Me gusta más que El Padrino. Cuenta con un personaje concreto, no es la idea de la Mafia, no es el concepto de convertirte en un ganster. Es él, hay algo más humano en todo, el personaje de la mujer, la paranoia, el miedo, la persecución…”.

'Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña

Imagen de Antidisturbios', de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. Movistar Plus+

“Me encanta la emoción que transmite Antidisturbios, típico del estilo de Isabel Peña y de Rodrigo Sorogoyen. Me encanta el riesgo que tiene, logra que empatice con la policía. La policía se quejó porque decían que no da una visión real, pero para mí es al contrario: da una visión maravillosa. Me gusta cuando el cine logra que empatice con alguien con el que de inicio cuesta empatizar. Y a mí me cuesta empatizar con un antidisturbios. Creo que esta serie lo logra”.

'La Mesías', de Los Javis

'La Mesías' Movistar Plus+

“Los Javis son amigos, nos llevamos bien. Hay cosas que yo haría de forma diferente o que no me interesan tanto, pero creo que La Mesías es un productazo generacional. Hacen cosas que son comerciales, son muy conocidos, me gusta que tengan esa inquietud. Para mucha gente que igual no tiene esa motivación, que quiere salir en la tele, ellos son un ejemplo. Es un gesto muy guay para estas generaciones. En La Mesías están muy bien elegidos los papeles. Me gusta Carmen Machi. Y Amaia. Es cierto que hace un poco de Amaia, porque ella va por el mundo un poco así muchas veces, pero es increíble. Estuve a punto de trabajar con los Javis varias veces y seguramente lo hagamos. Su trayectoria me encanta, soy super fan de los dos”.

'Annie Hall', de Woody Allen

'Annie Hall', de Woody Allen

“De pequeño vivía la burguesía de una forma aspiracional. Salir a un restaurante de noche, arreglado a tomarte algo es lo más de lo más. El cine de Woody Allen me transmite cierto confort. La película empieza, veo las letras, suena la música… y me siento como cuando te dicen: ‘Pon algo tonto para no pensar’. Allen es muy maniqueo, y me gusta más cuando habla del artista con el deseo de triunfar de una forma más sencilla que cuando habla desde el punto de vista psicoanalítico. Tengo a Woody Allen o las comedias estúpidas de Adam Sandler”.

