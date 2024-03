Al Pacino explica por qué fue así de extraña su aparición en los Oscar 2024 (y no fue culpa suya)

Los pronósticos se han cumplido y Oppenheimer ha sigo la gran ganadora de los Premios Oscar 2024, alzándose con siete galardones. La película de Christopher Nolan se ha llevado a casa los reconocimientos más destacados, entre ellos, mejor película, mejor director, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor secundario para Robert Downey Jr.

El domingo (lunes por la madrugada en España), Al Pacino fue el encargado de presentar la categoría principal que puso fin a la gala, la de mejor película. La leyenda de Hollywood subió solo al escenario para pronunciar el nombre de la ganadora y muchos espectadores cargaron contra él por mostrarse tan escueto al decir "Oppenheimer", y ni siquiera mencionar a todas las nominadas.

"Debería empezar con algo de Shakespeare: 'Ser o no", bromeó al principio: "No, no, ahora no voy a hacer esto". Antes de abrir el sobre, afirmó que "diez maravillosas películas están nominadas, pero solo una se llevará el premio a mejor película a casa".

"Ahora tengo que mirar el sobre, y eso haré. Aquí viene...", explicó, antes de soltar casi sin ganas: "Mis ojos ven Oppenheimer. Sí, sí. Un tal Thomas, Tom...". Su intervención sorprendió al público e incluso el presentador Jimmy Kimmel fue preguntado al respecto: "Supongo que nunca habrá visto un espectáculo de premios antes".

Al Pacino reacciona a su criticada aparición en los Oscar 2024

Ahora, Al Pacino ha decidido explicar por qué no mencionó todas películas nominadas antes de anunciar a la ganadora. El actor ha compartido un comunicado a través de EW en el que ha desvelado que se trató de una decisión del equipo de producción.

"Parece haber cierta controversia sobre que no mencionara el nombre de cada filme ayer por la noche antes de anunciar el premio a mejor película", ha afirmado el actor: "Solo quiero aclarar que no era mi intención omitirlas, sino que fue la decisión de los productores que no se dijeran otra vez ya que habían sido destacadas de forma individual a lo largo de la ceremonia".

"Me sentí honrado de ser parte de la noche y elegí seguir la forma en la que querían presentar el premio", ha zanjado Al Pacino. Fuentes consultadas por la publicación han confirmado esta información expresada por el actor a EW, aunque la Academia de Hollywood aún no se ha pronunciado.

"Me doy cuenta de que estar nominado es un hito histórico en la vida y que no seas reconocido del todo es ofensivo y doloroso", ha añadido Al Pacino en el comunicado, antes de concluir: "Digo esto como alguien que se identifica profundamente con los cineastas, actores y productores, por lo que empatizo con aquellos que se han sido menospreciados por este descuido, y por ello he sentido la necesidad de hacer este comunicado".

