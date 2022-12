¿3D, IMAX o HFR? Cómo ver 'Avatar: El sentido del agua' en el cine

Este 16 de diciembre se estrena Avatar: El sentido del agua, y puesto que está claro que la vas a ir a ver (las previsiones de taquilla dibujan un panorama alentador, aunque vaya a ser forzosamente comparada con la película más taquillera de la historia, la primera Avatar) no está de más ponerse al corriente de cómo llegará a los cines.

James Cameron se propone revolucionar la experiencia cinematográfica luego de 13 años trabajando sin descanso en Avatar 2, desarrollando una técnica para rodar motion capture bajo el agua que casi le cuesta la vida a Kate Winslet, y experimentando con lo que seguramente sea el rasgo más llamativo que trae consigo la película: el HFR. Es decir, el high frame rate: alta velocidad de fotogramas por segundo, probada ocasionalmente en el cine.

La velocidad estándar es de 24 fotogramas por segundo, pero Cameron la ha duplicado en El sentido del agua. Los 48 fotogramas por segundo traen una mayor velocidad en el transcurso de fotogramas, que en primera instancia conducen a una sensación de fluidez: si se trata de movimientos muy veloces, como pueden ser los que se den cita en una escena de acción, el HFR elimina los instantes de desenfoque para acicalarse en todo momento con un acabado prístino, alejado de la textura que normalmente le asociamos al cine.

Es posible que no le vayan a faltar detractores cuando la película llegue a cines (ya los tuvo Peter Jackson con la trilogía de El hobbit por tener una ocurrencia semejante), y aún así nada parece evitar que nos enfrentemos a ese formato. Que el HFR sea la forma más indicada para ver Avatar 2 puede resultar problemático porque no es algo para lo que todas las salas de cine estén preparadas; muy especialmente, si no es constante a toda la película.

“Hemos usado HFR para mejorar la imagen donde hay más movimiento, como debajo del agua o en los vuelos. Para las tomas de personas en pie hablando, el HFR funciona en nuestra contra porque crea una especie de hiperrealismo en escenas más mundanas o normales, que necesitan una sensación más cinematográfica”, ha explicado Cameron. El HFR en El sentido del agua no se extiende a sus tres horas de metraje, lo que obliga a la proyección a alternar entre 24fps y 48 fps. Todo un jardín, vaya, del que Cameron sabe cómo salir.

Lo que se ha hecho para las escenas escogidas es duplicar cada uno de sus fotogramas. “En realidad se muestra el mismo fotograma dos veces, pero el espectador no lo ve de esa manera”, señala Cameron. Parece una complicación innecesaria y probablemente lo sea, pero lo que ha de importarnos es que el HFR va a estar presente en cada copia de Avatar a la que accedamos, sujeta por supuesto a determinadas variables según el cine. Por ejemplo el 3D, para el que el HFR resulta ser una medida muy apropiada de cara a corregir las imperfecciones de la imagen que este formato suele traer aparejadas.

HFR, 3D, HDR 4DX, etcétera

Avatar: El sentido del agua se ha rodado con una cámara Sony Venice CineAlta 3D, con lo que el 3D se ha captado de forma nativa, y además resulta ser la cámara certificada por IMAX. Esto es, que dicha cámara digital cumple los requisitos IMAX de resolución y calidad de imagen, por lo que El sentido del agua también ha sido creada teniendo en perspectiva la exhibición en este tipo de salas. Todos los cines IMAX del mundo la proyectarán con una relación de aspecto 1:90:1, diferenciada por una imagen más vertical que las panorámicas.

Actualmente hay cuatro salas IMAX en España: Parquesur y Las Rozas en Madrid, Festival Park en Mallorca y Hesmifèric en Valencia. Solo ahí podrá ser vista Avatar 2 tal y como la ha concebido Cameron… más o menos. El sentido del agua ha de ser proyectada a HFR, en 3D, en IMAX y con otra pequeña variable llamada HDR, High Dynamic Range. Esta nueva especificación alude a una mayor riqueza cromática, de contraste más marcado, que vuelve a ser algo deseable ante las consecuencias del 3D y que se les escapa a las instalaciones IMAX, pues este suele venir posibilitado por salas Dolby Cinema. Y resulta que solo hay una en España: el Cinesa La Maquinista, ubicado en Barcelona.

En resumen, dando por sentado que El sentido del agua va a ser vista en HFR (al menos durante unas escenas señaladas), hay que elegir en qué sala: si en una estándar, una IMAX, o una Dolby Cinema que respete el alto rango dinámico (a cambio, por cierto, de perder la escala del IMAX). Al margen de la sala, está el formato en sí: 2D, 3D o, no nos olvidemos, 4DX. El 4DX (disponible en Madrid, Barcelona o Valencia) no tiene HFR ni la escala del IMAX o el Dolby, pero a cambio hay efectos especiales y tu butaca se mueve al compás de las escenas de acción. Seguro que es algo que a Cameron también le agradaría.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.