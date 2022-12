James Cameron anuncia que se retirará tras poner fin a la saga 'Avatar'

Jamás pensamos que diríamos algo así, pero últimamente a James Cameron se le nota cansado. Tanto es así, de hecho, que el canadiense más megalómano de Hollywood (68 años) ya planea su jubilación, aunque piensa dirigir unas cuantas películas más y poner fin a la saga Avatar antes de abdicar como 'rey del mundo'.

En una entrevista con The Hollywood Reporter (vía IndieWire), Cameron señala que podría hacerse cargo de Avatar 6 y Avatar 7, pero que no las tiene todas consigo al respecto. "Tendré 89 años para entonces, y obviamente no voy a poder dirigir películas de Avatar indefinidamente, porque requieren mucha energía", explica.

El director, que ya había hablado del desgaste que le supone su saga azulada, está incluso dispuesto a nombrar un sucesor al frente de la franquicia, aunque tiene sus condiciones: "Tendría que entrenar a alguien para que se hiciera cargo de esto porque, sin importar lo listo que seas como director, no vas a saber cómo hacerlo".

Dado cómo se las gasta Cameron en los rodajes, no sabemos si habrá cineastas jóvenes haciendo cola para recibir sus amorosas enseñanzas. Por otra parte, sus planes para el futuro no se limitan solo a la luna Pandora. "También tengo otras cosas interesantes entre manos que estoy desarrollando", reconoce.

"Creo que a la larga, con el tiempo (no sé si después de tres o cuatro películas) quiero pasarle el testigo a un director en el que confíe para que tome el mando", insiste Cameron. Así podré hacer otras cosas que me interesan. O tal vez no. Quién sabe".

De momento, James Cameron prepara el estreno de Avatar: El sentido del agua, que llegará a los cines el 16 de diciembre. Avatar 3 está actualmente en postproducción y se estrenará en 2024, mientras que planea filmar Avatar 4 y Avatar 5 simultáneamente con vistas a un estreno en 2028.

