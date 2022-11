'Avatar: El sentido del agua' no va a ser la película más taquillera de 2022 (ni siquiera estrenándose en China)

James Cameron ha dicho que, para ser rentable, Avatar: El sentido del agua debe ser “la tercera o cuarta película más taquillera de la historia”. Es un escenario delicado, al que el director se ha visto empujado tras trabajar durante años en la secuela de la que a día de hoy sigue siendo la película más taquillera de la historia. Avatar fue apartada de esta posición por Vengadores: Endgame, pero la recuperó gracias a los reestrenos que trajo la crisis del COVID-19 y no parece que nada, mucho menos su secuela, se la vaya a disputar. Avatar: El sentido del agua (primera de varias continuaciones que Cameron tiene en mente) se estrena este 16 de diciembre en todo el mundo. Felizmente, también en China.

Pese a los múltiples encontronazos que ha tenido Hollywood (y Disney en particular, responsable de la distribución de El sentido del agua una vez adquirió Fox) con China, la película de Cameron tiene una relación demasiado estrecha con este mercado. El reestreno de Avatar en marzo de 2021 le dio 58 millones de dólares, que sumados a la recaudación previa ascendían a 260: cerca del 9% de las ganancias totales del film. La Casa del Ratón y el gobierno de Xi Jinping han resuelto limar asperezas para garantizar que El sentido del agua se estrene en sus fronteras en diciembre, al igual que el resto del mundo, lo que debería suponer una sacudida de las previsiones para la taquilla. Las cuales, según estudian los medios, son tan complejas como poco halagüeñas.

Al menos en términos comparativos, pues nadie duda que Avatar 2 atraiga a masas ingentes de público. El sentido del agua no deja de ser “exactamente la clase de película que podría atraer al espectador menos frecuente si la recepción es fuerte”, y la capacidad de Cameron para atraer a una audiencia diversa está históricamente probada (no solo por Avatar sino también por el que fue en su momento el film más taquillero de la historia, Titanic). Contando con esto, se estima que en su primer fin de semana en EE.UU. (donde ya está disponible la preventa de entradas), El sentido del agua gane 150 millones de dólares. También hay quien sube la apuesta a 175 y 200, pero en cualquier caso serían unas cifras mucho mayores a las del fin de semana de apertura de la primera Avatar.

Más allá del primer fin de semana

En 2009, el primer fin de semana de Avatar en su país de origen le dio 77 millones; El sentido del agua le superaría en un 75%. Pero aquí concluyen las buenas noticias: Variety plantea que El sentido del agua no sea siquiera la película más taquillera de 2022, pues parece imposible superar los 1.5 mil millones de Top Gun: Maverick. También por razones de calendario: Avatar 2 “apenas tiene dos semanas para contribuir a los ingresos de 2022”, y la mayor parte de su taquilla (en un caso similar al del triunfo de Spider-Man: No Way Home) se contabilizaría en 2023. Las previsiones apuntan, por ahora, a que en total Avatar: El sentido del agua gane 650 millones de dólares entre EE.UU. y Canadá a lo largo de su andadura.

Aunque podría ganar a posteriori una cantidad parecida en materia de consumo doméstico y presencia en streaming, estas previsiones se distancian notoriamente no solo de la citada Top Gun: Maverick sino también de la primera Avatar, que recaudó 772 millones en EE.UU. y Canadá. Por supuesto, a todo esto hay que matizar que buena parte de la recaudación de este tipo de blockbusters se obtiene en mercados extranjeros. En Variety recuerdan que “la primera película obtuvo el 73% de su recaudación mundial original fuera de Estados Unidos”, así como que su reestreno el pasado septiembre "obtuvo el 67% de los 75,5 millones de dólares en territorios internacionales”.

Vaya, que nadie duda que Avatar: El sentido del agua vaya a dar dinero (Warner lo cree tan fuerte, por ejemplo, que tras coincidir fechas de estreno decidió retrasar ¡Shazam! La furia de los dioses al 17 de marzo de 2023). Otro asunto es que gane el dinero que necesita Cameron.

