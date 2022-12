‘Avatar’: Kate Winslet temió morir durante el rodaje de ‘El sentido del agua’

Buena parte de los 13 años que James Cameron se ha pasado trabajando en Avatar 2 se han dedicado al desarrollo de nuevas técnicas, entre las que destaca una que permite rodar captura del movimiento de forma submarina. En Avatar: El sentido del agua, como su título indica, el agua desempeña un papel básico, en base a la presentación de un clan de Na’vi (los Metkayina) que vive en relación estrecha con el océano. Uno de los Metkayina es Ronal, que interpreta Kate Winslet. “El personaje de Kate es alguien que creció bajo el agua como una Na'vi adaptada al océano. Su tribu es tan diferente físicamente de los Na'vi del bosque, que casi la clasificaríamos como una subespecie”, ha dicho Cameron de Ronal.

Winslet, claro, ya trabajó con Cameron y grandes cantidades de agua en Titanic, pero eso no fue nada comparado con lo que le exigía el papel de Avatar 2. El motion capture acuático precisa que los intérpretes pasen grandes cantidades de tiempo bajo el agua, “así que Kate tenía que mantener la calma buceando, y resultó que tenía un talento natural”. Entrevistada por Total Film, Winslet ha recordado su experiencia rodando El sentido del agua ahora que la película se dispone a estrenarse este 16 de diciembre, revelando que estuvo a punto de morir en el set por la necesidad de aguantar la respiración y, posteriormente, su voluntad de batir un récord propio. Winslet pensó que había “muerto” según salió a la superficie tras pasarse 7 minutos y 15 segundos bajo el agua.

No solo es una marca tremenda: es que con esta Winslet ha batido el récord que hasta ahora tenía un actor sin respirar, ostentado hasta entonces por Tom Cruise a cuenta de cierta escena de Misión Imposible: Nación secreta. “Tengo un vídeo donde salgo a la superficie diciendo ‘¿estoy muerta, he muerto?’ Y luego diciendo ‘¿cuánto he durado?’”, recuerda Winslet. “Quise saber cuál había sido mi tiempo, y no me lo podía creer. Quería que Jim lo supiera enseguida”. Cameron, entonces, bromea con que Winslet “en efecto no es nada competitiva”, y la actriz aclara que esto lo hizo porque ella quiso.

“En realidad no me pidieron que aguantara la respiración durante más de siete minutos. Simplemente se me presentó la oportunidad de batir un récord. Quería batir mi propia marca, que era de seis minutos y 14 segundos. Así que me dije ‘¡vamos!’. Y pulvericé mi propio récord por un minuto”. Todo el equipo de Avatar: El sentido del agua, como Winslet, tuvo que formarse en buceo de cara a que las escenas acuáticas parecieran reales pese al velo del motion capture. Cuál es el resultado, y si la experiencia cercana a la muerte de Winslet mereció la pena, podrás comprobarlo muy pronto.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.