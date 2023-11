Cuenta atrás para el 20º Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF): fechas y películas destacadas

La acogida de los Latin Grammy puso en jaque la celebración del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), y además en la que sería la vigésima edición de un certamen ya consolidado como referente de la cinematografía del viejo continente. Una coincidencia de fechas que hacían prácticamente imposible que la ciudad estuviera preparada para dos eventos a la vez de tal magnitud. No sin suspense, finalmente el festival tendrá lugar desde este jueves 23 al miércoles 29 de noviembre.

Seis jornadas de cine más la gala de inauguración, el día 23, con el mejor cine europeo en el que se proyectarán 66 largometrajes y 21 cortos. Destaca naturalmente la sección oficial, una selección de las películas con importantes nominaciones en los premios de la Academia del Cine Europeo (EFA), las nuevas olas y la potenciación de la sección Panorama Andaluz.

La Real Fábrica de Artillería será la sede del acto inaugural y rendirá homenaje al fallecido periodista, poeta y apasionado del cine Juan Antonio Bermúdez, responsable de la sección Panorama Andaluz y considerado el alma mater del certamen. Murió el 14 de noviembre de 2022, dos días después de la clausura de la edición del pasado año.

Sección Oficial

Con 23 largometrajes seleccionados, empezamos con títulos realmente irresistibles como son A fuego lento de Tràn Anh Hùng, el cineasta vietnamita residente en Francia, en la que el director de El olor de la papaya verde mezcla cocina y desbordante sensualidad de la mano de su pareja protagonista, Juliette Binoche y Benoit Magimel. Premio a la mejor dirección en Cannes y además es la representante por Francia a los Oscar.

Juliette Binoche y Benoît Magimel en 'A fuego lento' A Contracorriente Films

No menos expectación para El libro de las soluciones, lo nuevo de Michel Gondry, proponiéndonos una guía de consejos prácticos útiles para infinidad de problemas. Con La tierra prometida el danés Nikolaj Arcel nos situará en una épica ambientada en 1755 protagonizada por Mads Mikkelsen, y es la seleccionada por Dinamarca a los Oscar. Y Yo, Capitán de Matteo Garrone nos trae una temática más actual, el drama de los migrantes africanos, León de Plata al mejor director en Venecia y candidata por Italia a los Oscar.

Más películas con cineastas de renombre con el documental Anselm de Wim Wenders, Club Zero de la austriaca Jessica Hausner y su distopía sobre la alimentación, El último verano de la francesa Catherine Breillat, La bête del francés Bertrand Bonello (premio a la mejor actriz en el festival de Valladolid para Léa Seydoux) o el drama en torno a la pedofilia Un silencio del belga Joachim Lafosse.

Tampoco indiferentes van a dejar el western Eureka de Lisandro Alonso y un Viggo Mortensen que vuelve a trabajar a los órdenes del director argentino. O el estilizado neo noir en blanco y negro La teoría universal del alemán Timm Kröger, un enigmático thriller de mecánica cuántica, y Las jaurías del marroquí Kamal Lazraq, premio del Jurado en la sección Un Certain Regard.

Tambien en la sección oficial: Crossing del neerlandés Jacqueline van Vugt, Matronas de la francesa Léa Fehner, Música de la veterana actriz y directora alemana Angela Schanelec, La bête dans la jungle del austriaco Patric Chiha y Whe It Melts, ópera prima de la actriz flamenca Veerle Baetens (la protagonista de Alabama Monroe).

Sección oficial: la representación española

La estrella azul es la ópera prima del zaragozano Javier Macipe, un biopic inspirado en el rockero Mauricio Aznar y su viaje a Latinoamerica en los 90 que entusiasmó en San Sebastián tras su paso por la sección Nuevos directores. También Pablo Berger se ha paseado por varios certámenes dejando boquiabierto al público con su maravilla de la animación Robot Dreams, una historia de amistad entre un perro y un robot.

Cartel de 'La estrella azul' de Javier Macipe Wanda Vision

La coproducción Animal / Humano del italiano Alessandro Pugno narra dos trayectorias paralelas, la de un niño italiano que sueña con ser torero y la de un manso becerro destinado a ser toro de lidia; vislumbrándose inevitable que sus destinos se crucen algún día en el ruedo. Felipe del debutante Federico Schmukler es una coproducción entre Argentina, España, Guatemala y México. Sobre todo de noche es el debut del bilbaíno Víctor Iriarte (premio a la mejor dirección en el Festival Cinespaña de Toulouse), una coproducción entre España, Portugal y Francia. Y Hesitation Wound del turco Selman Nacar es una coproducción entre Turquía, España, Rumanía y Francia.

Selección EFA

Entre las películas que más candidaturas han acaparado en los premios de la Academia del Cine Europeo (la gala de entrega de galardones tendrá lugar el 9 de diciembre en Berlín) encontraremos a la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, la celebrada Anatomía de una caída de la francesa Justine Triet. También Fallen Leaves del finlandés Aki Kaurismäki, premio del jurado en Cannes y del FIPRESCI de la crítica internacional. How to Have Sex de la directora afincada en Londres Molly Manning Walker (y con una de sus actrices, Mia McKenna-Bruce, nominada a mejor actriz en los EFA) o La quimera de la italiana Alice Rohrwacher.

'Fallen Leaves Kuolleet lehdet)' de Aki Kaurismaki Sputnik

Representación española con Aqueronte, un corto de 27 minutos del sevillano Manuel Muñoz Rivas y Slow de la lituana Marija Kavtaradze, coproducción entre Lituania, España y Suecia.

Panorama andaluz

Junto con la sección oficial a competición es la sección más nutrida con 19 largometrajes entre las que se incluyen películas de ficción y documentales. Por ejemplo, lo más reciente de autores andaluces, como Sueño y pan del cordobés Luis "Soto" Muñoz, una radical propuesta alrededor de la temática clásica del cine quinqui, o Mamacruz, de Patricia Ortega y presentada en Sundance. También hay coproducciones internacionales, caso de Liuben del búlgaro Venci Kostov, o las obras de debutantes como Hugo Ruíz con Una noche con Adela, protagonizada por Laura Galán (Cerdita).

'La espera' de F. Javier Gutierrez Spal Films

De la selección, el título más conocido, tras su paso por el Festival de Sitges, es el thriller rural con tintes fantásticos La espera de Francisco Javier Gutiérrez, y que además ha arrasado en los recientes premios de Isla Calavera Festival de Cine Fantástico de Canarias.

Entre los documentales, Break Nation de David Pareja, un viaje a través de la música electrónica breakbeat de los 90, o La Singla de Paloma Zapata, centrada en la figura de la bailaora de flamenco y actriz Antonia Singla Contreras.

De las nuevas olas a los clásicos

En la sección más radical de Nuevas Olas títulos como La estafa del amor de la barcelonesa Virginia García del Pino, Samsara del vigués Lois Patiño invitándonos a la meditación y On the go de las andaluzas Giséle Royo y Julia de Castro, una road movie que obtuvo la mención especial del Festival de Locarno.

'La estafa del amor' de Virginia García del Pino Pantalla Partida

En cine en familia cuatro largometrajes, entre ellos Tony, Shelly y la linterna mágica del animador y dibujante checo Filip Pošivač realizada con marionetas mediante la técnica de stop-motion. Y en Panorama andaluz cortometrajes 24 obras seleccionadas.

En Clásicos Restaurados dos títulos pertenecientes al cine mudo de los años veinte. Gigantes y cabezudos de Florián Rey de 1926 y el corto documental de 38 minutos La industria aceitunera de Pedro Pellicera. Y en la Retrospectiva dedicada a Víctor Erice, proyección de su más reciente película, la aclamada Cerrar los ojos con Manolo Solo, Jose Coronado y Ana Torrent.

Encuentros con el público

Además, habrá coloquios con el director Pablo Berger (el viernes 24), Carlota Pereda, directora de Cerdita y La ermita y la cineasta francesa Catherine Breillat (ambas el domingo 26).

