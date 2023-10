Wim Wenders, Matteo Garrone, Jessica Hausner y Michel Gondry: el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2023 presenta el programa de su año de transición

Veinte años en activo es todo un logro, aunque la celebración del vigésimo aniversario del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) haya pendido de un hilo en los últimos meses. Tras ese período de incertidumbre, hoy por fin se ha presentado el programa del SEFF 2023, que incluye a nombres clave del cine europeo como Wim Wenders, Matteo Garrone, Jessica Hausner o Michel Gondry.

En total, se proyectarán 87 títulos de los cuáles 66 son largometrajes y 21 cortometrajes. Entre ellos, celebradas películas europeas de la temporada, las nominadas de los premios de la EFA y los títulos del cine español más destacado. Se mantiene la arquitectura organizativa (Sección oficial, Nuevas olas, Sección EFA y Panorama andaluz) y se confirman las fechas ya anunciadas: del 23 al 29 de noviembre.

Despliegue de nombres propios del cine europeo

En Sección oficial se verá El libro de las soluciones, la nueva tragicomedia de Michel Gondry; Anselm, documental dirigido por Wim Wenders; El verano pasado, de Catherine Breillat; Yo, capitán, la emocionante odisea migratoria firmada por Matteo Garrone; la sensación culinaria A fuego lento, del vietnamita Tran Anh Hung con Juliette Binoche; La tierra prometida, del danés Nikolaj Arcel; Matronas, de Léa Fehner; La teoría del todo, de Timm Kröger; y el judicial Hesitation Wound, de Selman Nacar.

Otros nombres propios habituales del circuito de festivales que también recalarán en Sevilla son el argentino Lisandro Alonso, con la fascinante Eureka; la alemana Angela Schanelec, con Música; el belga Joaquim Lafosse con Un silencio; la austríaca Jessica Hausner con Club Zero; Patrick Chiha y The Beast in the Jungle, además de Bertrand Bonello con The Beast.

'The Beast' Carole Bethuel

Otros títulos destacados de la Sección oficial y de producción española son Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte; La estrella azul, el biopic sobre el músico Mauricio Aznar a cargo de Javier Macipe; o Robot Dreams, de Pablo Berger.

Las olas europeas y andaluzas

Pedro Aguilera, con Splendid Hotel, Virginia García del Pino, con La estafa del amor, y Loïs Patiño con Samsara encabezan la programación de Las nuevas olas, dedicada a las propuestas más arriesgadas del panorama europeo. En esta sección también se verá On the Go, de Giséle Royo y Julia de Castro, además de 20 días en Mariupol, documental firmado por Mstyslav Chernov.

En Panorama andaluz se proyectarán los títulos más destacados de la creación andaluza: Amanece, de Juan Francisco Viruega; Sueños y pan, una actualización del cine quinqui dirigida por Luis Soto Muñoz; Liuben, de Venci Kostov; Feudo, de Javi Barón; Caleta Palace, de José Antonio Hergueta; o La Singla, de Paloma Zapata.

Ana Torrent en un fotograma de 'El espíritu de la colmena', de Víctor Erice. ELÍAS QUEREJETA P.C.

Además, en el año de Cerrar los ojos y del regreso triunfal de Víctor Erice a las salas de cine comercial, el SEFF ha incluido El espíritu de la colmena en su sección de clásicos con motivo del 50 aniversario de esa película. En esa sección también se ha rescatado la adaptación de la zarzuela Gigantes y cabezudos por parte de Florián Rey, en un trabajo conjunto con Filmoteca de Andalucía.