25 años de cine independiente: el Festival Abycine celebra un cuarto de siglo apostando por la creación audiovisual

Desde hace ya un cuarto de siglo, Abycine vuelve a convertir a Albacete en la capital del cine independiente español. Del 19 al 27 de octubre de 2023, la capital manchega celebra la XXV edición del certamen para ofrecernos las propuestas audiovisuales más atrevidas y dinámicas del cine de la actualidad, tanto en español (en su mayoría) como a nivel internacional, con el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre las nuevas tendencias.

En paralelo, del 19 al 22 de octubre, el festival acoge de nuevo Abycine Lanza, el mercado del audiovisual independiente, que en su VIII edición se ha convertido en un proyecto referente a la hora de apoyar la creación de proyectos audiovisuales independientes. Del mercado albaceteño han salido películas como La desconocida, de Pablo Maqueda; , 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren; La maternal, de Pilar Palomero; El hombre que diseñó España, de Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya; o El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, entre muchas otrass.

Abycine Lanza, impulsando la creación

"El camino que buscamos en Abycine Lanza es ese: ser útil a todo el sector en los primeros pasos, en el empujón clave hasta el acceso al público, sin distinción de territorio o conocimiento/pasión por nuestro cine", afirma José Manuel Zamora, director de Abycine. Para ello, esta iniciativa cuenta con diferentes secciones y talleres que abocan por visibilizar el sector.

Con el Impulso desarrollo CMM Abycine Lanza se busca "apoyar y dar visibilidad a proyectos audiovisuales singulares dentro del ámbito del cine independiente español", con talleres impartidos por Isona Admetlla (socióloga, gestora cultural y diseñadora de audiencias) y Pamela Biénzobas (asesora programadora y crítica de cine), con diversos premios y un one to one con agentes de ventas, distribuidoras, festivales y mercados audiovisuales. Este año, los seleccionados son:

'Alguien camina sobre tu tumba', Clara Sanz.

'Aquagym', Iria Sobrado.

'El exterior', Victor Moreno.

'Ensayo para una revuelta', Pilar Monsell.

'Este cuerpo mío', Afioco Gnecco, Carolina Yuste.

'Estela', Liliana Díaz Castillo.

'Hasta que el lugar se haga improbable', Magdalena Orellana.

'If You Wish To Make An Apple Pie', Nagore Eceiza.

'La mosca española', Fernando Barona.

'La patria de los heladeros', Maite Vitoria Daneris.

'La Yoli', Sandra Reina.

'Memorial (Rubens 2020)', Sergi Pérez.

'Meravella vermella', María Antón Cabot.

'MX', Iván Blanco.

'Pulsera de pinchos', Xabier Iriondo.

'Solo los muertos se quedan', Alejandro Renedo Villagrán.

'Un reflejo', Alberto Gastesi Jauregi.

Fotograma de 'El exterior', de Victor Moreno Cinemanía

Por otro lado, el Impulso Work in Progress Abycine Lanza se centra en dar un empujón a largometrajes "en fase de post-producción que representen el talento emergente del cine independiente español", con una selección automática en Abycine Lanza On The Road, ayudas, premios y un one to one con agentes de ventas, distribuidoras, festivales y mercados audiovisuales. Entre los seleccionados encontramos:

'Alumbramiento', Pua Teixidor.

'Bailar la muerte', Luis E. Parés.

'Ejercicios para ver a Dios', Miguel Ángel Blanca.

'Lo carga el diablo', Guillermo Polo.

'Lo que queda de ti', Gala Gracia.

'Nina', Andrea Jaurrieta.

'The Human Hibernation Project', Anna Cornudella.

'Una ballena', Pablo Hernando.

Fotograma de 'Alumbramiento', de Pau Teixidor Cinemanía

Asimismo, en el espacio dedicado a Proyectos con agenda profesional, se encuentran títulos de drama, fantasía y Black Comedy como Casa de fieras de Eva Saiz, Lóngquán de Adrià Guxens, Tanit de Pepe Garrido, Una cabeza en la pared de Manuel Manrique y Vi la noche que nunca se acaba de Helena Santín.

Como jurado, Carmen Summers, jefa de Producción Ajena en Castilla-La Mancha Media; Enrique López Lavigne, productor; Carlos Loureda, miembro de la Academia de Cine Europeo y de la AICE en España; Beatriz Fiorentino, periodista y crítica cinematográfica; y Pilar Toro, directora de Marketing y Comunicación de Filmin.

Finalmente, Abycine Lanza también cuenta con diferentes talleres como el Taller ECAM de Financiación y coproducción territorial, el taller Música y audiovisual, audiovisual y música. Derechos y recursos musicales para el audiovisual o el taller Visibilidad y marketing del cine independiente español.

Un cuarto de siglo de cine independiente

Como celebración del 25 aniversario del festival, Abycine inaugurará la temporada con una gala presentada por Javier Coronas el 20 de octubre, en la que se entregará el Premio Especial Abycine a Luis Tosar y el Premio Trayectoria joven a Carolina Yuste. Seguidamente, habrá un homenaje musical a Carlos Saura por parte de La Bien Querida.

El festival contará con diversas secciones. En Abycine Indie, se proyectarán los títulos El sueño de la Sultana, debut en el largo de Isabel Herguera; Keratyna de Miguel Azurmendi, una de las películas "más insólitas y atípicas" de nuestro cine; La espera, debut en el largo de F. Javier Gutiérrez; Que nadie duerma, adaptación de la novela de Juan José Millás protagonizada por Malena Alterio; Samsara, proyecto WIP ganador de 2022 de Lois Patiño; y Una noche con Adela de Hugo Ruiz, "una de las películas más salvajes y sorprendentes de la temporada.

Fotograma de 'Que nadie duerma', de Antonio Méndez Esparza Cinemanía

Seguidamente, la sección Talentos Lanza contará con Alteritats de Alba Cros y Nora Haddad, proyecto seleccionado en el Impulso WIP de 2022; Cando toco un animal de Ángel Filgueira, también seleccionado en 2021; El fantástico caso del Golem de Burnin' Percebes, ganadora del Impulso CMM; y H de Carlos Pardo Ros, seleccionado en el Impulso WIP en 2021.

En Enfoques, ciclo que agrupa largometrajes clave de la temporada que tratan los problemas e inquietudes de la adolescencia y la juventud, encontramos los proyectos Contigo, contigo y sin mí de Amaya Villar Navascués, con su estreno oficial en España; Eterna de Juanma Sayalonga y David Sainz, documental sobre la rapera Gata Cattana; y Unicorns de Álex Lora con Greta Fernández.

Fotograma de 'Unicorns', de Álex Lora Cinemanía

Otras secciones del festival incluyen Abycine Cortos, Hecho en CLM, Gala Audiovisual AB, Creación Audiovisual AB, Presenta, Amnistía Internacional, Desafío Gastroexperience, Mi primer Abycine y Abycine Off.

