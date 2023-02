Abycine Lanza 'On The Road' llevará el cine indie más allá de Madrid y Barcelona 

La organización del Festival Abycine ha escogido el esplendoroso Cine Doré, hogar de la Filmoteca española en Madrid, para presentar su última iniciativa, una original e importante propuesta para la distribución independiente en España. Porque incluso en una industria que no parece parar de crecer, siempre hacen falta este tipo de proyectos que saquen adelante las películas más humildes y, sobre todo, que estas se acerquen a otros cines que no sean solo los de Madrid o Barcelona. Y de esta forma ha surgido un proyecto tan revitalizante para la distribución independiente como Abycine Lanza On The Road.

En este aspecto han pensado precisamente desde Abycine, y por ello se han propuesto concentrar sus esfuerzos en una serie de localidades españolas con limitaciones de acceso al cine más independiente. Plasencia, Calahorra, Getxo, Cambrils, Medina del Campo, La Laguna (Tenerife), Alcázar de San Juan, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca han sido las agraciadas con esta iniciativa, así como salas asociadas como las del Cine Albéniz en Málaga o la Filmoteca de Cantabria.

“Desde Abycine Lanza, como pioneros en el desarrollo de una plataforma de apoyo a proyectos de cine independiente español, percibíamos que debíamos dar un paso más y explorar las posibilidades para aumentar la visibilidad de las películas que surgían de los proyectos y WIP (Work in Progress) que han pasado por el festival", comentaba el director de Abycine José Luis Zamora durante la presentación en el cine Doré, en presencia también de la directora de la ICAA Beatriz Navas. Pero, ¿qué películas entrarán dentro de Abycine Lanza On The Road?

La directora de ICAA Beatriz Navas, durante la presentación de Abycine Lanza On The Road Cinemanía

Pues bien, la selección abarca hasta 9 títulos, todos ellos procedentes del propio programa de Abycine para el Work in progress, y entre los que se pueden encontrar trabajos de tal magnitud como la nueva película de Lois Patiño (Lúa Vermella) o Samsara, que ya ha sido seleccionada para el próximo Festival de Berlín.

Junto a ella se podrán ver también Que nadie duerma, adaptación de la novela de Juan José Millás con Malena Alterio de protagonista; Sobre todo de noche, de Víctor Iriarte, con Lola Dueñas y Ana Torrent; Mi hermano Alí, documental de Paula Palacios; La parra de Alberto Gracia; La desconocida, primer largometraje de ficción de Pablo Maqueda tras Dear Werner con Manolo Solo; Golem, comedia del dúo conocido como Burnin ́ Percebes con Brays Efe, Bruna Cusí, Javier Botet, Roberto Álamo y Luis Tosar; el documental Alteritas, de Alba Cros y Nora Haddad Casadevall y Sica, la coming of age de Carla Subirana que formará parte de la Sección Generation en la inminente Berlinale.

“Me preguntan habitualmente si este gran año de cine español va a tener continuidad y digo que sí gracias a la madurez de grandes proyectos. Todo esto hace que este gran año de cine pueda continuar”, concluía Beatriz Navas en la presentación.

