FICX 2023 | En 'El último verano', el más improbable de los romances estivales nos recuerda que el deseo no tiene moral

Tras una década sin estrenar película, Catherine Breillat vuelve por sus fueros. Se trata, como siempre, de filmar cómo el deseo se derrama y se estrella contra las paredes de la norma y del llamado infierno de los demás. Quienes estén familiarizados con el cine de esta provocadora insobornable quizá la encuentren una película más sutil y depurada. Pero, en esencia, todo sigue ahí.

El último verano se inspira libremente en el filme danés Reina de corazones, dirigido por May el-Toukhy en 2019, para narrar un periodo turbulento de la vida de Anne (Léa Drucker), una brillante abogada: la irrupción en su tranquila vida conyugal de Théo (Samuel Kircher), que su marido tuvo en una relación previa, despertará en ambos pulsiones al límite de lo razonable. Pero, al fin y al cabo, ¿para qué está la razón si no es para ser violentada por las emociones?

'El último verano': crítica

Valoración: 'El último verano'

Hará dos o tres veranos, fui a pasar un fin de semana a la casa que unas amigas habían alquilado en Besalú. Hacía un calor pegajoso y nuestras pieles eran pasto de los mosquitos, que andaban por todas partes. Mis amigas me dijeron que querían hacer un ciclo de cine veraniego y les prometí traer alguna refrescante teen movie: escogí Une vraie jeune fille, el polémico debut de Catherine Breillat en 1976, que había visto poco antes. Pensé que la película los zarandearía en el buen sentido: no sé si salió del todo bien, pero sus rostros durante la proyección fueron todo un poema.

Quizá Breillat no volvió a filmar nada tan epidérmico y genuinamente desagradable como aquella historia sobre una muchacha que transforma su hastío vital en insubordinación sexual, pero esa ecuación permearía toda su filmografía posterior. Durante una discusión, en El último verano, Anne le pregunta a su marido (Olivier Rabourdin) si él no será un normópata, añadiendo que a ella la gente y las cosas normales la sacan de quicio. Durante buena parte del metraje, Léa Drucker se mueve en un equilibrio prodigioso que filtra sin aparente esfuerzo todo aquello que le ocurre, que no es poco.

En el otro polo de este romance tempestuoso está Samuel Kircher, que hace de Théo toda voluptuosidad. Abstraído en su teléfono móvil a tiempo parcial, cuando deambula por la vivienda de Anne parece alguien venido a este mundo para abrirlo despreocupadamente en canal. Breillat y el veterano Pascal Bonitzer hacen avanzar la trama como un mecanismo de precisión que se relaja cuando los cuerpos se acercan: además de una bella toma, al inicio, en la que Anne acaricia el torso desnudo su esposo, es también sumamente seductor un viaje en coche, cuando la semilla de un deseo inconveniente ha sido plantada, mientras el cielo se oscurece y suena Dirty Boots de Sonic Youth.

La gran baza de El último verano es la tranquila ambigüedad con la que se suceden los acontecimientos: a Breillat no le interesan los psicologismos, y la primera mitad del filme muestra con toda naturalidad unas dinámicas familiares —el matrimonio también tiene dos encantadoras niñas adoptadas— en las que el lío entre Anne y Théo es observado como algo curioso, sin más: una atracción que quizá no tenía por qué darse pero se ha dado, y bien que está. Sin embargo, cuando la película evoluciona hacia un juego de poder, más apegado a cuestiones digamos de actualidad, el tono se vuelve grave.

La tensión, entonces, se traslada en cierto modo al exterior de lo que se nos está contando, que ya no importa tanto como aventurar por dónde saldrá de esta Breillat, por dónde dinamitará nuestras expectativas. Le bastará con el último suspiro de la película, cuyo abrupto último plano figurará con toda seguridad entre los mejores del 61 Festival Internacional de Cine de Gijón, que apenas acaba de empezar.

