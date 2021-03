Cuatro recomendaciones en streaming para que no pierdas el tiempo

A caballo entre 'Mad Men' y 'Los Soprano'

Bojack Horseman, en Netflix

Si aún los tienes, quítate de una vez los prejuicios con las series de animación. Esta es la serie perfecta para que los destierres para siempre. No solo es una ficción para adultos que trata temas que nunca vas a ver planteados en series de acción real sino que exprime al máximo el potencial del lenguaje narrativo de la animación.

Si aún tienes dudas haz este ejercicio: empieza a ver la serie por el cuarto capítulo de la tercera temporada, Fish Out of Water, un episodio mudo que sucede en su totalidad bajo el agua con un caballito de mar como encantador invitado especial.

Como reza la pegadiza canción que cierra cada capítulo, Bojack Horseman es un caballo que en los 90 protagonizó una famosa sitcom. Ahora vive aferrado a ese pasado, acosado por su infancia traumática, por las malas decisiones que tomó y por sus galopantes adicciones.

Bojack Horseman es una caída a los abismos que a veces recuerda, con más sentido del humor y menos slogans, a la de John Hamm en Mad Men. Cambia Madison Avenue por Hollywoo, el paraíso del cine cohabitado por humanos y animales humanizados, y un tono que se va oscureciendo hasta acabar pareciéndose más a la temporada final de Los Soprano.

Aunque la serie se vuelve demasiado castigadora en su último tramo –ya con el MeToo y lo woke en pleno auge es fácil imaginarse a su creador Raphael Bob-Waksberg echando el freno a su incorrección política inicial– es obvio que Bojack Horseman juega en la línea de las mejores series de la televisión.

Hollywood no siempre ha practicado el whitewashing

Pacto tenebroso, en Amazon Prime Video

Una de las primeras películas norteamericanas de Douglas Sirk con trazas de los melodramas que lo inmortalizarían unos años más tarde. Traducción peregrina de Sleep, My Love, Pacto tenebroso es una correcta película de suspense con un arranque muy potente: una mujer se despierta a bordo de un tren que va de Nueva York a Boston. No recuerda qué hace allí ni por qué lleva una pistola en el bolso.

Se abre paso una trama hitchcockiana –mucho nos tememos que sin el talento del maestro en la dirección– en la alta sociedad neoyorquina de finales de los años 40 que tiene en la magnética actriz Claudette Colbert una de sus mayores bazas. Otra es la sorprendente boda china a la que asisten los protagonistas en un momento dado de la película, incorporando a Keye Luke a la trama, actor chino muy prolífico al que también hemos visto en Gremlins o Alice, de Woody Allen.

El cotilleo intelectual

The Capote Tapes, en Filmin

“No puedo recordar la primera vez que vi a Truman porque estaba en todas partes”, dice uno de los entrevistados de The Capote Tales, documental que se adentra en la faceta más socialité del escritor de A sangre fría y Desayuno con diamantes.

Tirando de una profusa imagen de archivo –solo con los Super 8 de Nueva York ya nos tiene ganados– y de una inexplicable cantidad de recursos de mesas puestas en restaurantes, The Capote Tapes, recupera las grabaciones de la entrevista para el Paris Review de George Plimpton como hilo conductor de la vida del autor, desde su exitosa primera novela hasta sus últimos años entre entradas y salidas de rehab y aquellas celebrities neoyorquinas a las que luego acribillaba en sus escritos.

It´s a beautiful day in the neighborhood

Un amigo extraordinario, en Rakuten TV y Movistar+

En pleno agosto pandémico, con los cines abiertos a duras penas, se estrenó casi sin hacer ruido esta película maravillosa. Uno de los filmes más especiales de 2020 y de la historia del cine, por qué no. Tan delicada como esas maquetas con reminiscencias al programa de tele infantil Mister Rogers' Neighborhood con las que Marielle Heller decide abordar algunas transiciones de este antibiopic de su presentador, Mr. Rogers.

Inspirado en el artículo Can You Say... Hero?, de Tom Junod, Un amigo extraordinario cuenta la amistad que surge entre Mr. Rogers y un cínico periodista empeñado en destapar los trapos sucios de uno de los hombres más queridos por EE UU.

La premisa no es nueva: hombre amargado viene a destapar las miserias del héroe público pero este finalmente le ayuda a sanar sus heridas. Sin embargo, la mirada de Heller –que ya nos entusiasmo en ¿Podrás perdonarme algún día? y, ojo, como madre adoptiva de Beth en Gambito de dama– es tan tierna y las interpretaciones de Tom Hanks y Matthew Rhys tan sublimes, que esta será una película que difícilmente podrás olvidar.