Nuevos derechos para proteger la libertad final

Hasta ahora el interior de nuestra cabeza ha sido la frontera final de la libertad. Podían encarcelarnos, maltratarnos, amenazarnos o castigarnos, pero lo que ocurría dentro de un cerebro humano estaba a salvo de cualquier interferencia. A salvo de ser espiado, porque la verdad oculta en el interior de una cabeza no era accesible a nadie en el exterior; a pesar de décadas de intentos y de sofisticadas máquinas (detectores de mentiras) ni siquiera era posible detectar de modo consistente y fiable cuándo alguien estaba mintiendo. Y a salvo de ser alterado, ya que el contenido de la mente puede ser atacado pero no manipulado, al menos no si que sea evidente; las afamadas técnicas de ‘lavado de cerebro’ no funcionan en todo el mundo y son aparatosas y fáciles de detectar. Sin embargo esta era de privacidad y seguridad interior puede estar llegando a su fin. Y para evitar que este final cause problemas vamos a necesitar nuevas protecciones y leyes.

Porque la ciencia avanza, y con ella la posibilidad de echar un vistazo a ese sanctasanctórum que es el interior de la mente. En un artículo recién publicado se ha conseguido reconstruir la letra que estaba mirando una persona a partir de un análisis de las señales de su cerebro mediante una máquina de resonancia magnética. Para reconstruir la imagen, una única letra, han hecho falta complejos análisis estadísticos y el uso de técnicas de inteligencia artificial, pero es posible. El fRMN actual no tiene una resolución suficiente no ya para llevar a cabo análisis más complejos como detectar una mentira; ni siquiera podría reconstruir lo que una persona lee cuando se trata de palabras o frases completas. Los militares estadounidenses, siempre atentos a este tipo de avances, ya están usando similares sistemas. Para 'educar' a una inteligencia artificial a la que quieren dotar de la capacidad de apuntar a un blanco (para algún uso inofensivo, seguramente) no han encontrado mejor señal que el análisis del cerebro de una persona cuando apunta un arma. Queda mucha ciencia y tecnología por desarrollar antes de que se convierta en un problema serio, pero es un principio.

Y por eso la reputada revista Scientific American defiende que es el momento de empezar a pensar en crear derechos y protecciones para el contenido de nuestro cerebro, antes de que la técnica se desarrolle y el problema nos estalle en las narices. No sólo deberíamos legislar el que nuestros pensamientos sean privados, y en qué condiciones (cuándo, quién, cómo) puede tener acceso a ellos, so pena de encontrarnos cualquier día un sistema publicitario basado en la lectura de nuestra mente, o un análisis de lealtad y amor a la marca antes de encontrar un trabajo. También deberíamos prevenir la posibilidad de que este tipo de sistemas no sólo escuchen, sino que puedan llegar a modificar el interior de nuestro cerebro. Es decir, implantar, modificar o eliminar ideas desde fuera.

Imagínese las posibilidades: dan terror. Sistemas publicitarios que persuaden directamente en la mente, convenciéndonos de que en realidad nuestro amor por una marca o producto ha salido de nosotros y no de fuera. Campañas políticas capaces de modificar nuestros pensamientos. Sistemas educativos que no persuaden o educan, sino que directamente manipulan e imponen. El último refugio de la libertad, de la crítica y de la individualidad violado. Queda, es cierto, mucho para que este tipo de tecnología se convierta en un problema presente. Por eso habría que empezar a pensar en ello, para legislar con cuidado, tiento y tiempo. Antes de que otra vez un avance tecnológico previsible agarre a la sociedad y sus sistemas de protección completamente por sorpresa.