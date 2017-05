Recomendaciones de libros sobre economía

Empezó esta semana la Feria del Libro de Madrid, el principal evento de promoción editorial existente en España, con permiso de las celebraciones barcelonesas de Sant Jordi. Es una buena ocasión para pasarse por las casetas de las principales editoriales y librerías y bucear, si la temperatura y el sol lo permiten, entre las novedades bajo la atenta mirada del expositor que, amable y deseoso al mismo tiempo, espera que le digamos la frase mágica: "Me llevo este".

España no destaca por su producción editorial en materia de economía. No tenemos una prensa universitaria de nivel, y la mayoría de las publicaciones de materia económica están dirigidas al público empresarial o gerencial, o son lamentables proclamas ideológicas que sirven para aprender poco y embrutecer mucho. No son pocas las editoriales que han destinado parte de sus esfuerzos a publicar para un lector fiel, deseoso de confirmar sus posiciones ideológicas. Mientras tanto, el economista académico se dedica a publicar papers y pocos son los que dan el paso a escribir ensayos de carácter divulgativo. La era del 'neorregeneracionismo', que dio como resultado una serie encomiable de libros sobre la situación de España y sus alternativas económicas, y que comprometió a algunos de los mejores economistas españoles, parece haber remitido y volvemos a la publicación marginal, de poca tirada y peor distribución.

Pese a esta realidad, podemos buscar entre los stands algunas joyas, la mayoría de ellas traducciones de autores foráneos, que nos abren la puerta a lo mejor del pensamiento y el análisis económico de 2017. Aquí van algunas recomendaciones.

La primera de ellas es La riqueza de los humanos, de Ryan Avent, publicado en Ariel. El redactor de The Economist realiza una reflexión sobre el papel del trabajo en la era de la robotización, con una fuerte dosis de realismo liberal, cargado de datos y de buenas reflexiones.

Le sigue Superpronosticadores, un magnífico libro de Philip Tetlock editado por Katz, que completa la reflexión realizada en El juicio político de los expertos (Capital Swing) sobre la falibilidad de los autodenominados 'expertos' y sobre cómo las personas honestas y prácticas suelen realizar mejores predicciones que los entregados a una única visión del mundo.

En tercer lugar, Capitan Swing ha publicado una excelente traducción de Offshore, de John Urry, en la que el ya fallecido sociólogo describe con acierto el papel de la deslocalización fiscal, financiera y productiva en el desarrollo del capitalismo globalizado.

Para adentrarnos un poco más en el futuro, Don y Allen Tapscott nos describen en La revolución blockchain (Deusto) la tecnología que amenaza con cambiar nuestra manera de entender las vinculaciones entre internet y las finanzas, llamada a transformar las transacciones internacionales.

Y por último, la gran estrella de la cultura económica de esta primavera, la obra del premio nobel Jean Tirole Economía del Bien Común, publicada por Taurus, donde un economista de cuerpo entero ofrece una visión global, honesta, y no siempre fácil de asimilar, de los grandes retos económicos y sociales de nuestro tiempo.

Una última recomendación: no pierda el tiempo y el dinero comprando libros de charlatanes de los que ya sabe qué van a decir. La mayoría de ellos no son sino refritos de argumentarios ya conocidos. Le proporcionarán un placer intelectual de baja intensidad, aquel que se experimenta cuando nos dan la razón abundando sobre nuestros prejuicios. Les invito a que descubran otra manera de leer economía: aquella que se fundamenta en la reflexión y la evidencia empírica, aquella que no somete la libertad intelectual a los intereses de parte. Disfrutarán más y, a la postre, descubrirán una forma maravillosa de entender la economía y el mundo en el que viven.