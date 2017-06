Hemos avanzado. Hace no tanto, la implicación del hombre en las tareas del hogar era casi testimonial, y hoy dedica una media de dos horas diarias al mandil. Lo peor no es que la mujer emplee casi el doble sino que suele dar por supuesto que la encargada de la casa es solo ella. La igualdad no llegará hasta que el varón pase de colaborar a compartir responsabilidad.

