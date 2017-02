Carta a Arsenio Fernández de Mesa

Querido Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, en familia Arsenio:

Lo mínimo que se le puede pedir a la puerta giratoria que te ha llevado de ser el máximo responsable de la Guardia Civil hasta el pasado mes de noviembre a ser ahora consejero independiente (sic) de Red Eléctrica Española es que sea una puerta automática y que dé vueltas sola, que no tengas que empujarla. Es lo que tiene ser un enchufado, dicho con todo el cariño, pendiente exclusivamente de ser ratificado por la junta de accionistas una vez que el Estado tiene el 20% del capital y decide –como han hecho todos los gobiernos, por otra parte– quién quiere que le represente en ese asiento. Y has sido tú.

No está muy claro qué tienen los sillones de ese consejo, pero tienen algo, no me lo negarás: serán más mullidos

No está muy claro qué tienen los sillones de ese consejo, pero tienen algo, no me lo negarás: serán más mullidos o será esa extraña fuerza electromagnética que atrae hacia el Consejo en su mayor parte a expolíticos de los dos principales partidos que pasáis en un ‘apaga y enciende la luz’ de los cargos públicos a un órgano de gobierno por designación directa que no está precisamente mal remunerado.

La experiencia en la Guardia Civil, querido Arsenio, te puede venir muy bien para los excesos de velocidad en la subida del precio de la luz, o para pedir los papeles del contador o para explicar por parejas el recibo eléctrico. Pero, al margen de la broma y visto con la poca luz y los pocos taquígrafos con los que nos hemos enterado del nombramiento, parece una vez más una demostración luminosa de lo bien, rápida y silenciosa que funciona la puerta giratoria que lleva de la política a los consejos de administración, que más que puerta parece trampilla.

De todo esto, solo de esto, no podemos echarle la culpa a Donald Trump. Será de las pocas cosas, por cierto. Pero en estos tiempos de cambio en una legislatura que acaba de echar a andar y en la que parece que cuesta un poco menos pedir perdón al calor de que ya nadie ni de lejos tiene mayoría absoluta, a lo mejor no es mala idea replantearse los procesos de nombramientos de este calado. Para arrojar luz, que de eso se trata, sobre las zonas oscuras que tienen todavía algunos procesos políticos.

Mientras tanto propongo ir haciendo un himno para Red Eléctrica utilizando algo que conoces bien: "Viva España, viva el Rey, viva el orden y la luz". No rima, pero se entiende.

Se despide el abonado con 6,9 kW de potencia contratada.

Afectuosa y luminosamente,

Alfredo Menéndez