El mundo de la música se despide de Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries

La súbita muerte de la cantante y líder de The Cranberries, Dolores O'Riordan, con tan solo 46 años de edad, deja un vacío en la música, como así lo están manifestando otros artistas.

La banda de indie rock irlandesa, Kodaline, ha mostrado su sorpresa por la muerte de su paisana mediante un mensaje en la red social Twitter: "Absolutamente sorprendidos de escuchar sobre el fallecimiento de Dolores O'Riordan" The Cranberries nos dio nuestro primer gran apoyo cuando viajamos con ellos por Francia hace años. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos".

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 15 de enero de 2018

Por su parte, el también compatriota de O'Riordan y cantante, Jim Corr, se ha despedido de la cantante también por este medio: "Mis más sinceras condolencias a la familia de Dolores que falleció trágicamente hoy. RIP".

My deepest sympathies to the family of Dolores O’Riordan who tragically passed away today. RIP — Jim Corr (@Jimcorrsays) 15 de enero de 2018

El cantante irlandés Hozier, también se ha despedido con un emotivo tuit sobre la cantante de The Cranberries: "La primera vez que escuché la voz de Dolores O'Riordan fue inolvidable. Puso en duda cómo podría sonar una voz en ese contexto de rock. Nunca había escuchado a alguien usar su instrumento de ese modo. Sorprendido y entristecido al saber de su muerte, mis pensamientos están con su familia".

My first time hearing Dolores O'Riordan's voice was unforgettable. It threw into question what a voice could sound like in that context of Rock. I'd never heard somebody use their instrument in that way. Shocked and saddened to hear of her passing, thoughts are with her family. — Hozier (@Hozier) 15 de enero de 2018

El actor y comediante James Corden ha dicho en su perfil de Twitter: "Una vez conocí a Dolores cuando tenía 15 años. Fue amable y encantadora, conseguí su autógrafo en mi billete de tren y me alegró el día. Ella tenía la voz y presencia más increíbles. Siento mucho escucha que ella falleció hoy".

I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) 15 de enero de 2018

El mundo artístico no ha sido el único en lamentar la muerte de la cantante, incluso dentro de la política española encontramos admiradores de la banda irlandesa y de su líder, como es el caso del portavoz del PP, Rafael Hernando.

Gran pérdida para el mundo de la música. Decimos adiós a la cantante de @The_Cranberries, Dolores O'Riordan, icono de la música de mi generación y una de las mejores voces femeninas del rock — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 15 de enero de 2018