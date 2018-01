Ciudadanos pide al PP "que cumpla lo pactado" y obligue a Pilar Barreiro dejar su acta de senadora

El portavoz regional de Ciudadanos en la Región de Murcia, Miguel Sánchez, ha pedido este jueves al Partido Popular "que cumpla el pacto de investidura" y que exija a la senadora por la Región y ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, "que deje su acta de senadora de inmediato o que sea expulsada del partido".

Así, tras la reciente citación a Barreiro para declarar como imputada en el caso Púnica, Miguel Sánchez ha considerado que "el PP debe cumplir lo que prometió" y, por ello, ha pedido al Partido Popular "que no nos haga perder el tiempo y cumpla con prontitud lo que firmó con Ciudadanos".

Además, el portavoz de Ciudadanos ha avanzado que, si la ex alcaldesa de Cartagena no actúa como pide la formación naranja, "el PP estaría nuevamente incumpliendo su palabra", lo que "haría difícil llegar a otros acuerdos".

Igualmente, ha lamentado que el Partido Popular "regala para Reyes a la Región un nuevo caso de corrupción y vergüenza", en referencia a este caso, al tiempo que ha asegurado que "Murcia vale mucho más que la corrupción y los presuntos corruptos".

Ha recordado que "la señora Barreiro debió ser juzgada hace tiempo", ya que "en mayo de 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil propuso que se la investigara" y, por eso, "Ciudadanos propuso que se impulsara la supresión de los aforamientos, que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Regional", que en la actualidad se encuentra pendiente de aprobación en el Senado.

En este sentido, ha subrayado que "no queremos que los políticos gocen de un privilegio judicial por el cargo público que ocupan", sino que "deben ser juzgados en las mismas condiciones y por los mismos tribunales que el resto de ciudadanos". Así, si la figura del aforado no existiera, ha asegurado Miguel Sánchez, "la señora Barreiro no nos habría dado el bochorno que nos ha dado estas Navidades".

Por otra parte, se ha mostrado orgulloso de que Ciudadanos es "punta de lanza en regeneración democrática y lucha contra la corrupción" y ha asegurado que "somos un partido pactista, útil y responsable", pero también "inflexibles contra la corrupción política", al tiempo que "nos estamos preparando para gobernar".

