Los trabajadores de las Urgencias de la Paz denuncian otra tarde de saturación

Los trabajadores de Urgencias del Hospital madrileño la Paz han denunciado un nuevo "colapso" de su servicio, después del pico del lunes pasado. La situación que se ha vivido a lo largo de la tarde de este martes, según informan a través de un comunicado, ha sido "aún más grave que la saturación que viene siendo habitual", llegando incluso a haber "camillas cruzadas en las salas". Y es que, a pesar de que el departamento cuenta con 62 camas, a las 17 horas llegó a acoger a 112 pacientes —cuando estos picos suelen ser habituales "en torno a las 19-20 horas"—, por lo que muchos tuvieron que ser atendidos en "sillones" y en los "pasillos", de acuerdo con los trabajadores.

El centro, no obstante, niega a 20minutos.es cualquier tipo de saturación aunque asegura que "ha habido un pico de entrada de pacientes habitual en estas fechas" a primeras horas de la tarde. Un problema que responde, según el hospital, al cierre de la planta 5 de traumatología por obras de mejora y a los retrasos de subida a planta de los pacientes como consecuencia del fallo en el sistema de ingresos, una situación que se da habitualmente pero que "siempre queda resuelto al final del día". "La urgencia está bien ahora mismo para lo que es esta época del año", ha concluido.

No se han realizado las pruebas radiológicas a algunos pacientes por no haber espacio suficiente para accederLos trabajadores, sin embargo, sostienen que "tres pacientes encamados" tuvieron que ser atendidos en el pasillo de la sala 2 y que a los pacientes de las sala 2A y 2B no se les estaban realizando las pruebas radiológicas por "no haber espacio suficiente para acceder y sacar sus camas de las salas". Además, denuncian que una trabajadora del turno de mañana sufrió un ataque de ansiedad como consecuencia de la saturación.

Según detallan, la sala 1, de 6 camas, llegó a sobrepasar los 30 en torno a las 15 horas. El box 2A, con 12 camas, llegó a albergar a 27 pacientes, dos de ellos en el pasillo. La 2B, también de 12 camas, alojó a 18 y a otro en el pasillo, mientras que la sala 3, de 18 camas, superó la treintena. "Ocho pacientes más han tenido que ser acomodados en la sala de tránsito, sin tomas de oxígeno y con un total de 4 enchufes", relatan.

Por ello, denuncian la "inhumana e inadmisible" situación y reclaman "contratación de personal suficiente con carácter inmediato, "reforma en el plazo de un año del servicio para dotarlo con las 100 camas que necesita" y "agilización de los ingresos en las plantas, abriendo camas y contratando personal de refuerzo si resulta necesario".

⚠️ PACIENTES EN LOS PASILLOS⚠️ La situación sigue empeorando: 25 pacientes en la sala 2A (de 6 camas) que ha colapsado y tiene 2 pacientes a su cargo en el pasillo. pic.twitter.com/RrR2UgE5hp — Urgencias La Paz (@Urgenciaslapaz) 19 de diciembre de 2017

