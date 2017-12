Un joven denuncia una brutal paliza de unos porteros de discoteca en Granada

Un joven granadino llamado David E. ha denunciado que el pasado 8 de diciembre recibió una brutal paliza en una discoteca de la capital nazarí, recoge el diario Ideal y la cadena de televisión Antena 3.

Según su denuncia, los hechos ocurrieron en la discoteca Mae West. El denunciante dice que un portero chocó con un amigo suyo en el interior del recinto, derramándole la copa que estaba consumiendo. Cuando fue a pedir explicaciones, lo sacaron fuera y comenzaron a agredirlo. Los denunciantes dicen que fueron hasta ocho los porteros que participaron en la agresión.

"Me tiraron al suelo, me pisaron la cabeza, me dieron golpes en las costillas, en la espalda, en el cuello y en las piernas", dice David E. "Veía negro, me pitaban los oídos, ni sentía los golpes. Me partieron el labio y el ojo", asegura.

La discoteca, según Ideal, ha emitido un comunicado negando los hechos. La Policía Nacional está llevando a cabo las investigaciones pertinentes.

