Disney compra el imperio Fox de Rupert Murdoch por 52.400 millones de dólares

Walt Disney ha acordado este jueves comprar los activos de Twenty-First Century Fox por un valor de 52.400 millones de dólares –algo más de 44.000 millones de euros-.

Además, el comprador asume una deuda de la Fox de 13.700 millones de dólares, lo que eleva la operación a unos 66.100 millones.

Según informa el diario británico The Guardian, la compra también incluye la producción de películas, varios canales de televisión por cable, el 30% del servicio de suscripción de vídeos Hulu y el 39% de canal televisión europeo Sky.

Sin embargo, el imperio del australiano Rupert Murdoch mantendrá la cadena Fox Business, Fox Sports y Fox News, uno de los canales de televisión del sector con más audiencia en Estados Unidos.

Este acuerdo no afectará a la adquisición propuesta por 21st Century Fox del 61% del canal Sky TV, del que momento aún no posee.

60 años de expansión

Después de que se haga oficial esta compra, se pone fin a más de 60 años de expansión desde que Rupert Murdoch heredara con tan solo 21 años la empresa familiar News Limited. Desde que tomara las riendas del negocio, el empresario compró numerosos periódicos en Australia y Nueva Zelanda, muchos de ellos de gran relevancia.

Pronto, extendió sus negocios a Estados Unidos y Reino Unido, donde compró los tabloides News of the World, The Sun, The Times y The Sunday Times. Más tarde, se lanzó al mercado audiovisual comprando los estudios de cine 20th Century Fox y lanzando la cadena de televisión Fox.