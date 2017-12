Precios estables para la cesta de la compra de Navidad

Como cada vez que se acerca la Navidad, los alimentos se encarecerán, pero si se hace caso de las previsiones de los mayoristas de pescado, marisco, frutas y hortalizas de Mercabarna, no debe cundir el pánico. Y es que este miércoles han pronosticado que los precios se mantendrán estables en Barcelona y alrededores en relación a las pasadas fiestas e incluso bajarán ligeramente en algunos casos. En cuanto a las ventas, esperan que se incrementen un 2%, debido a una cierta recuperación del mercado interno. Los pescados de gran tamaño, la gamba langostinera, las ostras y las flores comestibles estarán entre los alimentos estrella en las mesas de las familias.

El presidente del Gremio de Mayoristas del Pescado, Leandre Serra, ha destacado que la ausencia de temporales importantes este mes contribuye a la abundancia de producto fresco, que constituirá el 85% de las 7.200 toneladas que se prevé vender.

Ha apuntado, asimismo, que tanto las condiciones climatológicas como el crecimiento de la acuicultura favorecerán que disminuya ligeramente el precio de algunos pescados, como la dorada, la lubina, el salmón o la cola de rape nacional. El coste de la gamba langostinera será uno de los que más bajará, un 8%. Por contra, se encarecerá el calamar y se mantendrán el lenguado, la cola de rape de importación y el besugo.

Las ostras y las flores comestibles estarán entre los productos estrellaRespecto al marisco, el precio del buey de mar, la cabra de mar y el bogavante nacional será similar al de las Navidades pasadas. La almeja fina y las ostras bajarán y subirán las cigalas, las gambas, los langostinos y la langosta roja.

El presidente del Gremio de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, Jaume Flores, por su parte, ha afirmado que estas serán "asequibles", con excepciones como la de la uva de Alicante, que se encarecerá debido a las condiciones climatológicas. Se espera vender 500 toneladas de esta fruta durante la semana de Fin de Año.

De entre las verduras, ha señalado, triunfarán las de tamaño "mini", que llegan sobre todo del Maresme y cuadriplican el precio de sus versiones originales.

Así lo ven en el mercado de Sant Antoni

Severino, frutero "La campaña de las fiestas de Navidad ha empezado fatal. No viene nadie"

"La campaña de Navidad ha empezado fatal. Con la tensión política y social, el consumo de los clientes ha bajado, no un 50%, sino un 80% por ciento. Ha caído en picado. No puedo reducir precios. Hay que vender como toca. Y la poca gente que compra, compra muy poquito. Otros años, por estas fechas, ya estoy vendiendo muchas piñas y melones. Este año, en cambio, no viene nadie".

Araceli, pescadera: "Para estas fiestas navideñas mantendremos los mismos precios que el año pasado"

"Mercabarna nos sube los precios del pescado los últimos dos días antes de Navidad y nosotros también los tenemos que elevar, pero ahora mismo están igual que el resto del año. Para estas fiestas mantendremos los precios de la pasada temporada navideña. No podemos subirlos porque ha descendido bastante la venta últimamente y si no, no venderíamos".

Carme, clienta: "Prefiero pensar en la salud y comprar cosas buenas aunque sean más caras"

"Siempre vengo a comprar al mercado y estos últimos días he notado que los precios han subido, por lo menos un 5%. Sin embargo, cuando busco verdura fresca, prefiero pensar en la salud y coger cosas buenas aunque sean más caras. En Navidad no compro con antelación, ya que vivo aquí al lado y no me cuesta nada venir el día antes. Así todo es fresco".

Joaquima, clienta: "Intento comprar ahora que todavía no he notado la subida de precios"

"En el mercado de Sant Antoni todavía no he notado la subida de precios pero sé que llegará tarde o temprano, como ha pasado toda la vida antes de las fiestas de Navidad. Por eso intento comprar todo lo que puedo ahora. Soy consciente, sin embargo, de que si quieres calidad en las comidas de estas fiestas tienes que pagar".

