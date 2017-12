Julio Rodríguez: "Manuela Carmena necesita detrás un Podemos más fuerte"

Julio Rodríguez (Ourense, 1948) es uno de los dos candidatos a la Secretaría General de Podemos Madrid. Los más de 51.000 inscritos del partido morado en la capital escogen desde el pasado viernes y hasta este jueves a su nueva dirección municipal. Rodríguez, que intentó sin éxito ser diputado por Zaragoza en 2015 y por Almería en 2016, cuenta con el apoyo de pablistas y errejonistas, y parte como favorito frente a Isabel Serra, diputada autonómica y representante de la tercera familia en liza, la de los Anticapitalistas. En esta entrevista con 20minutos, el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa con el último Gobierno de Zapatero (2008-2011) pone el acento en la necesidad de lograr que Manuela Carmena repita como candidata y en garantizar la unidad del partido.

¿Cómo valora los dos años de gobierno de Ahora Madrid? ¿Qué queda por hacer?

La valoración es muy positiva. Ha cambiado la gestión, que es más eficaz y está alejada de la corrupción. La gente habla de ayuntamientos del cambio y percibe ese cambio. Claro que no se puede cambiar todo en tan poco tiempo, sobre todo después de 24 años de política del PP. Por eso queremos garantizar la continuidad de Carmena, porque quedan muchas cosas por hacer. Tenemos un impulso muy importante y ahora hay que ahondar en el cambio.

Y en la parte orgánica, ¿qué retos que se va a encontrar el próximo secretario general en Madrid?

Podemos es un partido joven que viene del 15M, que ya ha empezado a organizarse y ahora lo que hace falta es que la organización coja fuerza. Carmena necesita tener detrás un Podemos más fuerte para que haya un Ahora Madrid más fuerte. Eso es lo que tratamos de hacer, dando cumplimiento al mandato de unidad que nos dio la gente en Vistalegre II.

¿Es partidario de reeditar la fórmula de Ahora Madrid? ¿Cómo sería en 2019?

Fundamentalmente teniendo claro que nuestros adversarios son las políticas del PP y que hay que seguir caminando en Madrid con todos los que apuesten por esa opción de unidad y de cambio.

¿Por qué no fue posible la lista única en estas primarias?

Estamos en una lista de unidad, porque nosotros apostamos por ese mensaje. Hubo alguien que, por las circunstancias que sea, decidió descolgarse muy pronto. Creo que tenían las ideas muy claras.

El concejal José Manuel Calvo, que va en su lista, dijo que su candidatura garantiza que no haya un radical en Madrid que pueda montar un lío en cualquier momento. ¿Comparte que los Anticapitalistas son unos radicales que pueden montar un lío en cualquier momento?

Yo siempre utilizo la palabra radical con mucho cuidado. Radical es ir a la raíz de los problemas. Yo, en ese sentido, me siento radical. Lo que sí he tenido siempre en política es lealtad. Cuando después del debate y la discusión se llega a decisiones, esas decisiones hay que apoyarlas como grupo. Yo me siento radical y leal.

¿Cree que, en ocasiones, quienes están en la candidatura rival no han tenido esa lealtad?

Pediría a la gente que analizara los hechos. En ocasiones parece que han primado más las agendas personales que las agendas políticas de grupo.

Isabel Serra, la otra candidata, dice que ha rechazado un debate con ella. ¿Por qué no ha sido posible?

Llevamos tiempo pidiendo un debate para que la gente de Podemos Madrid puedan contrastar proyectos y salgamos sumando ideas de este proceso. Pero, hasta ahora, Julio Rodríguez ha rechazado las invitaciones para debatir conmigo. Seguiremos insistiendo 🤷‍♀️ #DiarioDeCampaña pic.twitter.com/uyDP0A4iFb — Isabel Serra (@isaserras) 5 de diciembre de 2017

He estado dispuesto al debate, que está en el ADN de Podemos, pero he querido huir de los debates personalistas. Aquí ha habido muchos debates en los círculos, pero los debates personales han hecho mucho daño a esta organización, y este no es el momento de hacer un debate personal.

¿Un cara a cara entre Serra y usted sería perjudicial?

No, pero no añadiría nada que no sean las agendas personales de cada uno. Creo que no añadiría nada nuevo que interese al votante de unas primarias.

¿Quién y cómo le plantearon que diera este paso?

Creo que es una respuesta al grito de unidad que era el mandato de Vistalegre II. Todo el mundo estaba por una candidatura de unidad, y se consideró que yo podría hacer de amalgama de eso.

¿Le están recolocando aquí tras no lograr escaño en 2015 y 2016?

Mi decisión más importante fue implicarme en este proyecto, y cuando uno se implica, se implica como están implicados los inscritos y toda la gente anónima. Yo no digo que yo sea una persona anónima, pero mi disposición siempre ha sido esa: podía presentarme como diputado, trabajar en un círculo o pegar carteles. No considero que nadie me tenga que colocar.

¿Irá en las listas al Ayuntamiento?

Hay que ir paso a paso. Ahora es la Secretaría General de Madrid, luego habrá que elaborar el programa, y luego elegir a las personas. Es una decisión que tomarán los inscritos y las inscritas. No me lo planteo.

Si Carmena está dispuesta a repetir como candidata, ¿tiene que pasar por unas primarias?

Carmena está asociada al cambio y el liderazgo que necesita Madrid, y ganaría seguro [unas primarias] porque la gente está pidiendo su continuidad. Pero eso forma parte de un proceso que habría que desarrollar.

Usted dice que su candidatura quiere garantizar que Carmena repita, ¿pero qué puede hacer para que eso, que es una decisión muy personal, suceda?

Queremos hacer un Podemos más fuerte para un Ahora Madrid más fuerte y para que Carmena se sienta fuertemente apoyada por una organización detrás. Ese es el objetivo. Seguir creciendo y haciendo Podemos más fuerte. Eso da fortaleza al líder político.

En la presentación de su candidatura admitió que aún no había hablado con Carmena. ¿Lo ha hecho ya?

Carmena es una garantía. En ese momento aún no había hablado con ella, ahora ya lo he hecho, sí. Hay mucha empatía y mucha admiración por mi parte. Somos de una misma generación, hemos tenido unas mismas vivencias y creo que tenemos una misma idea de la política como servicio público.

Hay quien dice precisamente que, por la similitud de los perfiles, podría usted ser el recambio de Carmena si ella no repite.

Nosotros no contemplamos esa posibilidad. En Podemos hay mucho potencial y cualquiera puede dar el paso.

¿Incluido usted?

No hay ninguna decisión tomada, no por falta de perspectiva sino porque no es momento de tomarla.

¿Es Errejón el mejor candidato para la Comunidad? ¿El tándem Carmena-Errejón ayudaría a que no suceda como en 2015, cuando mucha gente votó a Carmena pero no a Podemos a nivel autonómico?

Errejón me parece un candidato excelente. Estoy seguro de que va a ganar con amplia mayoría las primarias. En cuanto al tándem, me parece perfecto. En dos años ha quedado claro que este ayuntamiento es capaz de gestionar con eficacia y alejado de la corrupción, y esta manera de gobernar se puede extrapolar a la Comunidad y al Gobierno del Estado.

Uno de los puntos de discrepancia interna es la operación Chamartín. Carmena dijo en una entrevista que algunos concejales han mantenido actitudes imprudentes y que han trabajado en contra del Gobierno desde dentro, como oposición interna, e Isabel Serra critica muy duramente ese proyecto.

Más que hablar de una determinada operación, yo hablaría de un cambio en la forma de gestionar el urbanismo, una política distinta, con partipación ciudadana y asociada también al medio ambiente. En el caso de la operación Nuevo Madrid, se ha desbloqueado en dos años algo que llevaba parado 24 años. Eso es un cambio también. Yo insisto en verlo de forma global. Los programas electorales incluyen una serie de medidas, pero cuando se entra en la gestión hay cosas que estaban ocultas o no eran tan fáciles de terminar. Nosotros admitimos todo el debate, toda la discusión, pero una vez se establece un camino a seguir, creemos que sí que habría que mostrar cierta lealtad a ese proyecto.

¿Qué se puede hacer ante la intervención de las cuentas del Ayuntamiento por parte de Hacienda? Anticapitalistas llegó a sugerir la desobediencia...

Hay que mostrar indignación, pero también hay que ser eficaz, y no se puede ir contra la legislación. Se ha respondido denunciando esa política discriminatoria ante la Justicia y, mientras tanto, cumpliendo, porque la Justicia tiene sus pasos pero hay que cumplir con la legalidad. Y lo que se ha hecho es responder derivando algunas partidas para que haga el menor daño a la ciudadanía: pasando proyectos al año siguiente o ajustando partidas sobredimensionadas, por ejemplo. Confiamos en que al final la Justicia nos dé la razón.

La relación con el PSOE es otro tema polémico. La candidatura rival se muestra en contra de que el PSOE entre en el Gobierno y cree que los acuerdos con los socialistas pueden ser un lastre.



Sí, pero hay que gobernar. Nosotros queremos ganar una mayoría para poder decidir, y una vez lograda los pactos pueden ser acuerdos de formar Gobierno, acuerdos globales, acuerdos puntuales... Hay que sumar para revertir las políticas del PP, pero no ponemos ninguna línea roja a ninguna fórmula de acuerdo.

¿Cómo está afectando a Podemos la crisis catalana? Las últimas encuestas muestran una tendencia a la baja de Podemos. ¿Por qué no se entiende vuestra propuesta?

Es un tópico, pero las encuestas siempre nos han ido mal y luego nos ha ido mejor en las urnas. Y a mí lo que me gusta de este proyecto es la coherencia. Hemos dicho siempre lo mismo con el tema de Cataluña y lo hemos dejado claro. Estamos seguros de que la solución es el referéndum pactado y con garantías. Creemos que en el medio y largo plazo todos los partidos nos van a dar la razón, y hacer política es huir de esta bipolarización que parece que a algunos les interesa. Nosotros queremos un proyecto de país donde Cataluña se sienta integrada, y creo que en política eso rinde beneficios al final, con independencia de que parezca que a corto plazo no sucede así.

