Paula Echevarría responde con contundencia a una usuaria que criticó la exposición de su hija

La actriz y modelo Paula Echevarría ha respondido en Instagram a un usuario que criticó con dureza lo que consideraba una exposición mediática excesiva de la hija de Echevarría y David Bustamante.

Imágenes 1 Foto

"Cuando ellas quieren exponerlas todo está bien. Cuando van de tontas no cámaras", decía la usuaria, que más tarde respondía a otros comentarios diciendo: "sólo me ciño a una realidad. La niña la expone continuamente y si la expone se tendrá que atener a las consecuencias. A mi no me importa que la exponga, eh".

La actriz respondía en Instagram aclarando tres cosas a esa usuaria: "Usted nunca me ha escuchado ni leído en ninguna entrevista hablando de este tema", empezaba Echevarría, para hacer ver a continuación los problemas que su pequeña sufre por el interés mediático.

"He aclarado 1000 veces que a mí no me importa tanto la 'exposición' de mi hija, la cual es preciosa y de la que estoy orgullosísima, como el acoso que mi hija sufre cada día por parte de los paparazzi para conseguir esas fotos (5, 6, 7, 8 y los que hagan falta apuntándola con una cámara en el cole, en el parque, paseando, en la playa o donde sea sin preguntarse si es lícito...)".

"Usted nunca ha sufrido ese tipo de acoso y por tanto no tiene ni idea de lo que es ni de lo que habla", le hacía ver la actriz a la usuaria, anónima, y le recriminaba que "usted no tiene ni una pizca de educación para dirigirse en esos términos a mi, hágaselo mirar".

Paula Echevarría también tenía palabras para esa prensa que supuestamente acosa a su familia: "Ya de paso, como a la prensa le suele gustar tanto hacerse eco de cuando 'salto' ante algún comentario de un seguidor para decir cuándo me enfado y esas tonterías que les encantan para crear titulares absurdos, aprovecho para decirles que no me enfado, sólo aclaro términos".

Y le pedía a los paparazzi que "a ver si os aplicáis todo lo que he dicho en el párrafo 1 y os cortáis un poquito". La actriz terminaba su mensaje con las etiquetas #MiHijaEsMiayDeSuPadre #NosotrosDecidimosCuandoYDonde #NoALaPersecucionDeMenores

En un 'stories' posterior en la citada red social remataba diciendo que no tenía "nada más que añadir" y que el mundo "está lleno de listillos y #jelipollers".

Paula Echevarría y su hija han pasado el puente disfrutando de la nieve en Baqueira Beret, donde han esquiado y se han lanzado ladera abajo con el trineo, como atestiguan las fotos y vídeos que la propia actriz ha subido a sus redes sociales.